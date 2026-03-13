मनेन्द्रगढ़ में पीलिया के मरीज बढ़ने के बाद अब सर्वे शुरू, पानी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच
मनेंद्रगढ़ में पीलिया बढ़ते मामलों के बाद खाद्य दुकानों की भी जांच. 3 नए मरीज मिलने के बाद कुल संख्या 23 हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 13, 2026 at 7:03 PM IST
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: जिले के मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पीलिया (हेपेटाइटिस-A) के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका अलर्ट हो गए हैं. अब तक कुल 23 मरीजों में पीलिया की पुष्टि हो चुकी है. हालात को देखते हुए प्रशासन ने शहर में सर्वे और जांच अभियान तेज कर दिया है.
22 वार्डों में घर-घर सर्वे शुरू
स्वास्थ्य विभाग की टीम और मितानिन कार्यकर्ता नगर पालिका के 22 वार्डों में घर-घर जाकर लोगों की जांच कर रहे हैं. इस दौरान संभावित मरीजों की पहचान की जा रही है और लोगों को बीमारी से बचाव की जानकारी भी दी जा रही है. करीब 7,500 घरों में सर्वे किया जा रहा है.
पानी की गुणवत्ता की जांच
नगर पालिका ने शहर के फिल्टर प्लांट से रॉ वॉटर और ट्रीटेड वॉटर के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं पानी की पाइपलाइन में लीकेज या नालियों के संपर्क की समस्या तो नहीं है. नगर पालिका का कहना है कि फिलहाल रिपोर्ट के अनुसार फिल्टर प्लांट से सप्लाई किया जा रहा पानी पीने योग्य है.
पीलिया के संभावित कारणों की गंभीरता से जांच की जा रही है. यह भी देखा जा रहा है कि कहीं पानी की पाइपलाइन में लीकेज तो नहीं है या पाइपलाइन किसी नाली से होकर तो नहीं गुजर रही. जहां भी पाइपलाइन में लीकेज की जानकारी मिल रही है, वहां तत्काल मरम्मत कराई जा रही है.- इशहाक खान, नगर पालिका सीएमओ
खाद्य दुकानों पर भी जांच अभियान
फूड एंड ड्रग विभाग की टीम ने शहर के कई स्थानों पर पान दुकानों, गन्ना जूस सेंटर, आम जूस दुकानों, जलेबी दुकानों, बर्फ फैक्टरी और चाट सेंटरों की जांच की. इस दौरान साफ-सफाई और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया और दुकानदारों को स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए.
अधिकारियों ने किया निरीक्षण
CMHO डॉ. अविनाश खरे और नगर पालिका सीएमओ इशहाक खान ने फूड सेफ्टी अधिकारियों के साथ शहर के कई होटलों और खाद्य दुकानों का निरीक्षण किया. खुले में बिक रहे खाद्य पदार्थों की जांच करते हुए दुकानदारों को साफ-सफाई रखने की सख्त हिदायत दी गई.
शहर में पीलिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय है. नगर पालिका क्षेत्र के करीब साढ़े सात हजार घरों में सर्वे कराया जा रहा है.- CMHO डॉ. अविनाश खरे
पिछले 11 दिनों में बढ़े मामले
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 11 दिनों में 19 मरीज मिले थे, जिनमें से कई अब ठीक हो चुके हैं. आज 3 नए मरीज मिलने के बाद कुल संख्या 23 हो गई है.
कैसे फैलती है यह बीमारी
डॉ. अविनाश खरे के मुताबिक पीलिया हेपेटाइटिस-A वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जो आमतौर पर दूषित पानी पीने से, गंदे बर्तनों में भोजन करने से, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ खाने से, साफ-सफाई की कमी जैसे कारणों से फैलती है.
लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग की सलाह
- उबला या साफ पानी पिएं
- ढका हुआ और ताजा भोजन करें
- खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचें
- खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोएं
- आसपास साफ-सफाई रखें