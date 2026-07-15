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मनेंद्रगढ़ को मेडिकल कॉलेज की सौगात: 2026-27 सत्र से 50 सीटों पर होगी एमबीबीएस की पढ़ाई

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुलने से केवल एमसीबी जिले के लोगों को ही नहीं, बल्कि कोरिया, सूरजपुर, जीपीएम (गौरेला-पेंड्रा-मरवाही) सहित पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल शिक्षा का लाभ मिलेगा. इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी और स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी.

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मनेंद्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने इसे विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में इससे बड़ी खुशी और उपलब्धि उनके लिए कोई नहीं हो सकती कि वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो गई है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र और पूरे एमसीबी जिले के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ. लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे क्षेत्रवासियों का सपना आखिरकार साकार हो गया. नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) ने मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 50 एमबीबीएस सीटों के साथ संचालन की अनुमति दी है. इसके साथ ही इस सत्र से मनेंद्रगढ़ में मेडिकल शिक्षा का नया अध्याय शुरू होगा.

उन्होंने कहा कि मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों की यह वर्षों पुरानी मांग थी, जिसे प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लेते हुए पूरा किया है. मेडिकल कॉलेज की स्थापना से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में पढ़ाई का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य मंत्री ने सीएम और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का विशेष आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच और केंद्र सरकार के सहयोग से यह महत्वपूर्ण कार्य संभव हो पाया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज उसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एमबीबीएस की पढ़ाई

उन्होंने जानकारी दी कि महेंद्रगढ़ के साथ-साथ जशपुर, कवर्धा, जांजगीर-चांपा और दंतेवाड़ा में भी नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है. इन सभी मेडिकल कॉलेजों में 50-50 सीटों के साथ इसी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एमबीबीएस की पढ़ाई प्रारंभ होगी.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक साथ पांच नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिलना छत्तीसगढ़ के इतिहास की अभूतपूर्व उपलब्धि है. उनके अनुसार संभवतः देश के इतिहास में भी किसी मध्यम आकार के राज्य को एक साथ इतने मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति मिलने के उदाहरण बहुत कम हैं. यह प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति गंभीर सोच और मजबूत प्रतिबद्धता का प्रमाण है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और मेडिकल शिक्षा का विस्तार करना है. मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में न केवल क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देगा, बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

स्वास्थ्य मंत्री ने अंत में समस्त क्षेत्रवासियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह केवल एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और उज्ज्वल भविष्य की नई शुरुआत है. उन्होंने विश्वास जताया कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने से क्षेत्र के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे और आम नागरिकों को बेहतर उपचार की सुविधा अपने ही जिले में उपलब्ध होगी.