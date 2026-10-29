मनेंद्रगढ़: करण राठौर हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 आरोपियों को आजीवन कारावास
प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने सजा सुनाई. एक आरोपी को संदेह का लाभ मिला. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 2:07 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ के बहुचर्चित करण राठौर हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ के न्यायाधीश यशवंत वासनिकर ने प्रकरण में सात आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही बलवा के अपराध में सभी सात दोषियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. वहीं, प्रकरण में आरोपी प्रभात सोंधिया उर्फ रवि को बीएनएस की धारा 249 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है.
5 सितंबर 2025 की रात हुई थी वारदात
5 सितंबर 2025 की रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच मनेंद्रगढ़ के बताशा लाइन स्थित हनुमान मंदिर के सामने वाली गली में घटना हुई थी. घटना के समय करण अपने दोस्त रोहित चंदेल के साथ स्टेशन रोड पर था. तीन परिचित युवकों में से दो युवक करण को एक गली में ले गए, जहां विवाद के दौरान उसपर चाकू से हमला कर दिया. लहूलुहान हालत में करण को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.घटना के बाद मामला गंभीर आपराधिक प्रकरण के रूप में सामने आया और पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 नाबालिग थे.
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों का परीक्षण किया गया. ट्रायल के बाद कोर्ट ने सात आरोपियों को हत्या और बलवा से संबंधित अपराधों में दोषसिद्ध पाया. दोषसिद्ध आरोपियों में रितिक मिश्रा, सचिन जैन, राशिद खान, अमन केंवट उर्फ बुटई, भावेश पाटिल, रौनिल मिश्रा उर्फ कुक्कू और मोहम्मद अकरम उर्फ अक्कू शामिल हैं.
हत्या में आजीवन कारावास, बलवा में दो साल की सजा
न्यायालय ने सातों दोषियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(3) के तहत दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं, धारा 103(1) सहपठित धारा 191 के तहत हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और प्रत्येक दोषी पर 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने दोनों सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में आदेशानुसार अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.
एक आरोपी को मिला संदेह का लाभ
इस मामले में आरोपी प्रभात सोंधिया उर्फ रवि के विरुद्ध बीएनएस की धारा 249 के तहत लगाए गए आरोप को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका. इस आधार पर न्यायालय ने उसे संदेह का लाभ देते हुए आरोप से दोषमुक्त घोषित कर दिया. इस प्रकार, मामले में सात आरोपियों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई, जबकि एक आरोपी को संबंधित आरोप से बरी किया गया.
मृतक के माता-पिता को मिलेगा 10 हजार रुपये प्रतिकर
न्यायालय ने दोषसिद्ध आरोपियों पर कुल 10,500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है. आदेश के अनुसार, अर्थदंड की राशि जमा होने पर उसमें से 10,000 रुपये मृतक करण राठौर के माता अथवा पिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किए जाएंगे. शेष 500 रुपये शासन के पक्ष में जमा किए जाएंगे.
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