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मनेंद्रगढ़: करण राठौर हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 आरोपियों को आजीवन कारावास

एमसीबी करण राठौर हत्याकांड ( ETV Bharat Chhattisgarh )

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ के बहुचर्चित करण राठौर हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ के न्यायाधीश यशवंत वासनिकर ने प्रकरण में सात आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही बलवा के अपराध में सभी सात दोषियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. वहीं, प्रकरण में आरोपी प्रभात सोंधिया उर्फ रवि को बीएनएस की धारा 249 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है.

5 सितंबर 2025 की रात हुई थी वारदात 5 सितंबर 2025 की रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच मनेंद्रगढ़ के बताशा लाइन स्थित हनुमान मंदिर के सामने वाली गली में घटना हुई थी. घटना के समय करण अपने दोस्त रोहित चंदेल के साथ स्टेशन रोड पर था. तीन परिचित युवकों में से दो युवक करण को एक गली में ले गए, जहां विवाद के दौरान उसपर चाकू से हमला कर दिया. लहूलुहान हालत में करण को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.घटना के बाद मामला गंभीर आपराधिक प्रकरण के रूप में सामने आया और पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 नाबालिग थे.