चोरों ने तोड़ा घर का ताला, 25 लाख की चोरी की वारदात को दिया अंजाम
पीड़ित परिवार इलाज के लिए घर से बाहर गया हुआ था. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 4, 2026 at 8:32 AM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: चिरमिरी शहर में चोरों के हौसले एक बार फिर बुलंद होते नजर आ रहे हैं. सूने मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने लाखों रुपये की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोर सोने-चांदी के कीमती जेवरात, नगदी और दो लैपटॉप सहित करीब 22 से 25 लाख रुपये का सामान लेकर फरार हो गए. चोरों का अबतक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है. चोरी की वारदात से इलाके के लोगों में गुस्सा है.
सूने मकान से 25 लाख की चोरी
दरअसल, पूरा मामला चिरमिरी के एसईसीएल जीएम कॉम्प्लेक्स कॉलोनी, पोड़ी थाना क्षेत्र का है. पीड़ित और स्थानीय लोगों के अनुसार जीएम कॉम्प्लेक्स की सी-टाइप कॉलोनी में रहने वाले जय सरकार परिवार 28 जनवरी को इलाज के सिलसिले में बिलासपुर गए थे. खाली मकान की रेकी करने के बाद अज्ञात चोरों ने सूने क्वार्टर को निशाना बनाया. चोरों ने क्वार्टर के रोशनदान को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और फिर कमरे के दरवाजे को लोहे की रॉड से तोड़कर भीतर घुसे. इसके बाद कमरे में रखी तीन अलमारियों के ताले तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात, लगभग 20 हजार रुपये नगद, और दो लैपटॉप चोरी कर लिए.
इलाज के लिए घर से बाहर गया था परिवार
चोरी की जानकारी मिलते ही जय सरकार परिवार बिलासपुर से चिरमिरी पहुंचा. जब उन्होंने घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर होश उड़ गए. कमरों में सारा सामान बिखरा पड़ा था. अलमारियां टूटी हुई थीं, दीवान और किचन तक का सामान अस्त-व्यस्त मिला.
पोड़ी पुलिस कर रही चोरों की तलाश
घटना की सूचना मिलते ही पोड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़तालकी. पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चोरों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए और चोरी गए सामान की बरामदगी की जा सके. इस घटना के बाद से जीएम कॉम्प्लेक्स सहित आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि अगर पुलिस सही से गश्त करती तो चोरी की वारदात नहीं होती.
चोरों ने 20 लाख के सोने-चांदी के गहने, सामान और लैपटॉप चोरी किए हैं, हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन अपना काम अच्छे से करे और चोरों को जल्द से जल्द पकड़े: जय सरकार, पीड़ित
जांच अधिकारी का बयान
जांच कर रहे पुलिस अधिकारी कमलेश पांडे ने बताया कि चोरों ने रोशनदान से घुसकर अलमारी का ताला तोड़ दिया और पीछे का दरवाजा खोलकर सामान चोरी कर ले गए. उन्होंने कहा कि अभी तक चोरों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस जांच में जुटी है.
