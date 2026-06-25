एसपी रत्ना सिंह ने खुद किया डायल 112 सेवा का औचक परीक्षण, 15 मिनट में मौके पर पहुंची पुलिस टीम
डायल-112 वाहनों के जरिए पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी लोगों को समय पर सहायता मिल सके.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 25, 2026 at 7:28 PM IST
एमसीबी: एमसीबी पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने बिना किसी पूर्व सूचना के डायल-112 कंट्रोल रूम में कॉल किया. उन्होंने इमली गोलाई मोड़ पर कुछ लोगों के बीच विवाद और झगड़े की सूचना दी. सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम ने निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक संबंधित डायल-112 टीम को अलर्ट कर तत्काल मौके के लिए रवाना किया.
डायल-112 टीम ने सक्रियता दिखाते हुए करीब 15 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. एसपी रत्ना सिंह ने मौके पर पहुंची टीम की कार्यप्रणाली, सूचना मिलने के बाद की कार्रवाई और रिस्पॉन्स टाइम का निरीक्षण किया.
आपात स्थिति में त्वरित सहायता पुलिस की प्राथमिकता: एसपी
एसपी रत्ना सिंह ने कहा कि ऐसे औचक परीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपात परिस्थितियों में आम नागरिकों को समय पर और प्रभावी सहायता मिल सके. पुलिस विभाग की प्राथमिकता संकट के समय लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाना है.
एसपी ने बताया कि वर्तमान में संचालित नेक्स्ट जनरेशन डायल-112 वाहन आधुनिक तकनीक से लैस हैं. वाहनों में लगे हाई रिजॉल्यूशन कैमरे 24 घंटे लाइव मोड में रहते हैं, जिससे पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है.
बेहतर रिस्पॉन्स टाइम पर जोर
एमसीबी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डायल-112 का रिस्पॉन्स टाइम क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार तय होता है. शहरी और आसपास के क्षेत्रों में सामान्यतः 10 से 15 मिनट में पुलिस सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जाता है. वहीं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 25 मिनट तक का समय लग सकता है.
पुलिस जवानों को संवेदनशील व्यवहार के निर्देश
एसपी ने डायल-112 में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि केवल त्वरित कार्रवाई ही नहीं, बल्कि पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार भी जरूरी है. पुलिस का व्यवहार आमजन के विश्वास को मजबूत करता है.
एसपी ने कहा कि डायल-112 सेवा केवल अपराध मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क दुर्घटना, मारपीट, पारिवारिक विवाद, महिला सुरक्षा, संदिग्ध गतिविधियों सहित अन्य आपात परिस्थितियों में भी नागरिक इस सेवा का लाभ ले सकते हैं.
कलेक्टर ने की लोगों से अपील
⦁ किसी भी आपात स्थिति में बिना झिझक डायल-112 से संपर्क करें.
⦁ इस सेवा का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें.
⦁ डायल-112 टीम का सहयोग करें, ताकि पुलिस जवान तत्परता से अपनी ड्यूटी निभा सकें.