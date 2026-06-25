ETV Bharat / state

एसपी रत्ना सिंह ने खुद किया डायल 112 सेवा का औचक परीक्षण, 15 मिनट में मौके पर पहुंची पुलिस टीम

एसपी रत्ना सिंह का निरीक्षण ( ETV BHARAT )