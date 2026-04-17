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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म , 4 महीने बाद आरोपी गिरफ्तार

एमसीबी जिले में युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

MCB Police
एमसीबी पुलिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 17, 2026 at 9:38 PM IST

3 Min Read
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एमसीबी: दुष्कर्म केस में चार महीने से फरार चल रहे आरोपी को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद वह फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी को व्यवहारी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद उसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है.

साल 2025 का केस, साल 2026 में गिरफ्तारी

यह मामला साल 2025 का है. उस समय आरोपी युवक मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के एक ढाबे में काम करता था. इसी दौरान उसकी मुलाकात एक स्थानीय युवती से हुई, जिसे उसने प्रेमजाल में फंसा लिया. आरोपी ने युवती को शादी का भरोसा दिलाया और इसी विश्वास का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी अचानक फरार हो गया और लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा.

एमसीबी पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की शुरू

पीड़िता ने अपने परिवार के साथ व्यवहारी थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.व्यवहारी थाना पुलिस ने मामले को ‘जीरो’ पर कायम करते हुए केस डायरी को मनेंद्रगढ़ थाना स्थानांतरित किया, क्योंकि घटना स्थल मनेंद्रगढ़ क्षेत्र का था. इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और आरोपी की तलाश तेज कर दी.

17 अप्रैल 2026 को हुई आरोपी की गिरफ्तारी

एमसीबी एसपी रत्ना सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की. इसी दौरान सूचना मिली कि आरोपी व्यवहारी क्षेत्र में बाइक से घूम रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और आरोपी को चारों तरफ से घेरकर गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी एमपी का रहने वाला है. वह दुष्कर्म के बाद फरार हो गया था. मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया है- अमित पाटले , निरीक्षक, एमसीबी

न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच मनेंद्रगढ़ लाया गया, जहां उसके खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. इस पूरे मामले में पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून से बच पाना आसान नहीं है. पुलिस का कहना है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और मामले की जांच लगातार जारी है.

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