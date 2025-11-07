ETV Bharat / state

चिरमिरी शहर में 3 शावकों के साथ घूम रही मादा तेंदुआ, वन विभाग अलर्ट

तेंदुए के घूमने की खबर फैलते ही लोगों में दहशत है.

Published : November 7, 2025 at 7:50 AM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: चिरमिरी नगर निगम के गेल्हापानी इलाके में एक तेंदुआ अपने तीन शावकों के साथ घूमता हुआ देखा गया है. जैसे ही ये खबर शहर में फैली लोग दहशत में आ गए हैं.

गेल्हापानी के रहवासियों ने तेंदुआ देखे जाने की खबर वन विभाग को दी. बताया जा रहा है कि मादा तेंदुआ अपने तीन शावकों के साथ गांवों के आसपास घूम रही है. इसकी सूचना मिलते ही वन अमला अलर्ट मोड में आ गया है. वन विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रात्रि गश्त शुरू कर दी है. वन विभाग की टीम तेंदुए पर नजर बनाए हुए हैं.

तेंदुआ घूमने की पुष्टि, वन विभाग अलर्ट: वन विभाग ने क्षेत्र में मुनादी कराकर लोगों को जागरूक किया है. जगंल से लगे गांवों के ग्रामीणों को जंगल की तरफ नहीं जाने की सलाह दी गई है. वन अमले का कहना है कि गेल्हापानी रेलवे फाटक के पास ग्रामीणों ने एक तेंदुआ देखा है. पंजे के निशान देखकर तेंदुआ घूमने की पुष्टि हुई है. तेंदुए के हमले का खतरा बना हुआ है.

मामले की जानकारी मिली है. पद चिन्ह से तेंदुआ ही है. आसपास मुनादी कराकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. -डीआर खेस्स, फॉरेस्ट रेंजर, चिरमिरी

चिरमिरी में जंगली जानवरों का आतंक: गेल्हापानी क्षेत्र में जंगली जानवरों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है. वर्ष 2015 में गेल्हापानी लक्ष्मण झरिया मार्ग पर भालू ने तीन ग्रामीणों पर हमला कर दिया. साल 2017 में पल्थाजाम में हाथी के हमले में एक की मौत हुई थी. क्षेत्र में हिरण, मोर, जंगली सुअर, भालू, लकड़बग्घा सहित अन्य जंगली जानवर नजर आते हैं.

