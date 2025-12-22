ETV Bharat / state

चिरमिरी अगला एजुकेशन हब, मंत्री ने नालंदा परिसर, पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन और हाई स्कूल का किया भूमिपूजन

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 15 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी.

Manendragarh Chirmiri Bharatpur
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में मंत्री (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 12:50 PM IST

|

Updated : December 22, 2025 at 1:36 PM IST

3 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एजुकेशन हब के रूप में चिरमिरी को विकसित करने की दिशा में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ी पहल की है. मंत्री जायसवाल ने अकेले चिरमिरी को करीब 15 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी है.

एमसीबी को लगभग 15 करोड़ की योजनाओं की सौगात

इन योजनाओं के तहत नालंदा परिसर लाइब्रेरी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन, और नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन का भूमिपूजन किया गया.

Manendragarh Chirmiri Bharatpur
योजनाओं का भूमिपूजन करते मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)
इन तीनों परियोजनाओं की कुल लागत 14 करोड़ 61 लाख 82 हजार रुपये बताई जा रही है. मंत्री ने कहा कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह पहल चिरमिरी को एक नई पहचान देने वाली साबित होगी.

योजनाओं की सौगात देने के बाद मंत्री ने कहा एमसीबी जिले का चिरमिरी अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों, घने जंगलों और कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध है. चिरमिरी ऐतिहासिक रूप से शिक्षा का केंद्र रहा है. यहां का पुराना रेलवे स्टेशन, अनुकूल जलवायु और सरल संतोषी जनता इस क्षेत्र को विशेष बनाती है. मंत्री ने कहा चिरमिरी को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत आधार मिला है.

एमसीबी को करोड़ों की सौगात (ETV Bharat Chhattisgarh)

एजुकेशन के क्षेत्र में चिरमिरी को बड़ी सौगात

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 4 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से नालंदा परिसर में 250 सीटर अत्याधुनिक लाइब्रेरी का भूमिपूजन किया गया.
इसके साथ ही 1 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोरिया के नए भवन का भूमि पूजन किया गया. मंत्री ने आगे कहा 9 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से बनने वाले नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन का भी भूमिपूजन संपन्न हुआ, जो इस क्षेत्र के युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगा.

Manendragarh Chirmiri Bharatpur
9 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत का पॉलिटिक्निक भवन का भूमिपूजन (ETV Bharat Chhattisgarh)

नर्सिंग कॉलेज में 100 परसेंट कैंपस सलेक्शन

मंत्री जायसवाल ने आगे बताया कि चिरमिरी में छत्तीसगढ़ का पहला 120 सीटर एएनएम नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा. यह कॉलेज स्वास्थ्य विभाग एवं आईआईटी के सहयोग से संचालित होगा. इससे हर दो साल में करीब 120 युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे.

Manendragarh Chirmiri Bharatpur
15 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात (ETV Bharat Chhattisgarh)

इसके साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में नई तकनीक के अनुरूप जीपीएस सहित दो नए ट्रेड भी शुरू किए जाएंगे, जो आने वाले 30 वर्षों तक युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

Last Updated : December 22, 2025 at 1:36 PM IST

