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मनेंद्रगढ़ में दिनदहाड़े युवक पर जानलेवा हमला, नकाबपोश बदमाशों ने घेरकर किया वार

इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घायल युवक की पहचान विवेक पांडेय के रूप में हुई है.

एमसीबी : मौहारपारा क्षेत्र में एक युवक पर पांच नकाबपोश युवकों ने हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है. हमलावरों ने पूरी योजना के साथ युवक को निशाना बनाया और उसे घेरकर लाठी-डंडों, नुकीले हथियारों से हमला कर दिया.

घायल विवेक ने बताया कि वो रोज की तरह मंगलवार सुबह दूध लेने के लिए अपने घर से निकला था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे पांच नकाबपोश युवक उसके पास पहुंचे और बिना किसी बातचीत के अचानक हमला शुरू कर दिया.

हमलावरों ने घेर कर की पिटाई

घायल युवक ने बताया कि हमलावरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और लाठी-डंडों से जमकर मारपीट की. इसके बाद नुकीले हथियार से सिर पर वार किया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया.

पहले भी हो चुका है हमला-परिजन

परिजनों का कहना है कि विवेक पांडेय पर कुछ समय पहले भी हमला हो चुका है. परिवार ने आरोप लगाया कि पुराने मामले में यदि समय पर प्रभावी कार्रवाई होती तो शायद यह घटना दोबारा नहीं होती. लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता और नाराजगी बढ़ती जा रही है.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

जांच अधिकारी जया लक्ष्मी ने बताया कि पांच नकाबपोशों ने घटना को अंजाम दिया है. हमेशा की तरह गौशाला जा रहा था. रास्ते में पुल के पास रोककर मारपीट की गई. सिर में चोट आई है. अस्पताल में भर्ती है, जहां इलाज चल रहा है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.