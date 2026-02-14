ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में पति का तांडव, पत्नी पर हमला, घर में लगाई आग

पत्नी पर हमला करने के बाद आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश मनेंद्रगढ़ पुलिस कर रही है.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 14, 2026 at 11:12 AM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में एक सनसनीखेज घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. नशे में धुत पति ने पहले अपनी पत्नी पर ब्लेड से हमला कर दिया और उसके बाद गुस्से में घर में आग लगाकर फरार हो गया.

पत्नी से विवाद के बाद पति ने घर में लगाई आग

मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान गौरव शर्मा के रूप में हुई है. उसकी पत्नी एक निजी स्कूल में शिक्षिका है. बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर शुक्रवार को पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते उग्र हो गया. इसी दौरान आरोपी ने पत्नी पर ब्लेड से वार कर दिया. घटना यहीं नहीं रुकी, आरोपी ने घर में आग लगा दी, जिससे घर में रखा फर्नीचर, कपड़े और अन्य घरेलू सामान जलकर खाक हो गया.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर पति फरार (ETV Bharat Chhattisgarh)

घायल पत्नी का अस्पताल में हो रहा इलाज

आसपास के लोगों ने आग की लपटें देख तत्काल पुलिस और दमकल को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
पत्नी से विवाद के बाद पति ने घर में लगाई आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

फरार आरोपी की तलाश में एमसीबी पुलिस

थाना प्रभारी दीपेश सैनी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगजनी एवं मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है. घटना के बाद से आरोपी फरार है और उसकी तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है.

