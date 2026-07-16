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प्रकृति, आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम, हर्रि का पहाड़ बना वनांचल की अनमोल धरोहर

गांव के बुजुर्ग मनराज बताते हैं कि पहाड़ी के नीचे स्थित गुफा में पहले भगवान शिव का प्राचीन स्थान था. समय के साथ गुफा ध्वस्त हो गई और वहां स्थापित शिवलिंग मिट्टी में दब गया. बाद में ग्रामीणों और भूतपूर्व सरपंच की पहल पर खुदाई कर शिवलिंग को बाहर निकाला गया और वर्तमान शिव मंदिर में स्थापित किया गया. आज यह मंदिर पूरे क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है.

हर्रि का पहाड़ प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है. यहां की पहचान उन लोकमान्यताओं और धार्मिक परंपराओं से भी जुड़ी है, जिन्हें गांव के लोग पीढ़ियों से संजोए हुए हैं. ग्रामीणों का विश्वास है कि यह क्षेत्र पांडव काल से जुड़ा हुआ है. हालांकि इन मान्यताओं का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक अथवा पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, फिर भी स्थानीय समाज इन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानता है.

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : भरतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेनीपुरा में हर्रि गांव है. यह गांव प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और रहस्यमयी लोककथाओं की वजह से चर्चा में है. गांव की आबादी करीब 700 है. इस गांव के बीच स्थित हर्रि का पहाड़ प्रकृति, संस्कृति और लोकविश्वास का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है.

बुजुर्ग भैयालाल भी इस मान्यता की पुष्टि करते हुए बताते हैं कि गुफा उनके पूर्वजों के समय से मौजूद थी और शिवलिंग कई वर्षों तक मिट्टी में दबा रहा. बाद में ग्रामीणों ने उसे खोजकर पुनः स्थापित किया, जिसके बाद से यहां नियमित पूजा-अर्चना की जा रही है.

घने जंगलों के बीच बसी प्राकृतिक विरासत (ETV Bharat Chhattisgarh)

डाइन माता की गुफा से जुड़ी लोकआस्था

हर्रि की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा को लेकर भी ग्रामीणों में गहरी आस्था है. स्थानीय मान्यता के अनुसार यहां डाइन माता का निवास माना जाता है. गांव के बुजुर्गों का कहना है कि गांव की सुख-समृद्धि और अनिष्ट से रक्षा के लिए हर तीन वर्ष में डाइन माता की विशेष पूजा की जाती रही है और परंपरागत रूप से बकरे की बलि अर्पित करने की प्रथा भी रही है.

ग्रामीण भूरा बैगा बताते हैं कि उनके समुदाय में डाइन देवी को भगवान शंकर की बहन माना जाता है. श्रद्धालु यहां नारियल, सुपारी और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं. उनके अनुसार यह परंपरा पूर्वजों के समय से चली आ रही है. उन्होंने यह भी बताया कि यह मान्यता स्थानीय लोकविश्वास का हिस्सा है कि परंपरा का पालन न करने पर देवी अप्रसन्न हो जाती थीं।यह स्थानीय ग्रामीणों द्वारा व्यक्त लोकविश्वास है.

डाइन माता की गुफा (ETV Bharat Chhattisgarh)

हिरासाय बैगा भी बताते हैं कि कई पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी गांव के लोग उसी श्रद्धा के साथ माता की पूजा-अर्चना करते हैं और अपनी सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.

सीतामढ़ी और प्राचीन अवशेषों की चर्चा

ग्राम सरपंच सुमेर के अनुसार हर्रि गांव के समीप स्थित सीतामढ़ी क्षेत्र में वर्षों पहले खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला था, जिसके बाद वहां भगवान शिव का मंदिर बनवाया गया. मंदिर के समीप स्थित तालाब और आसपास मौजूद अवशेषों को भी ग्रामीण प्राचीन मानते हैं. उन्हें एक ही कालखंड से जोड़कर भी देखते हैं. उनके अनुसार शिव मंदिर और डाइन माता दोनों स्थल आज भी ग्रामीणों की आस्था के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं.

जैव विविधता की अनमोल धरोहर

हर्रि का पहाड़ धार्मिक महत्व के साथ-साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है. घने जंगल, विविध प्रजातियों के वृक्ष, औषधीय वनस्पतियां और वन्यजीव इस क्षेत्र की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं. प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में यह वनांचल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यदि इस क्षेत्र का संरक्षण और योजनाबद्ध विकास किया जाए तो भविष्य में यह धार्मिक एवं प्रकृति पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है.

संरक्षण की जरूरत

हर्रि का पहाड़ प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का अनमोल उदाहरण है. यहां की जैव विविधता, धार्मिक स्थल और लोककथाएं इसे विशिष्ट पहचान देती हैं. आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का भी संवर्धन किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अनमोल धरोहर से परिचित हो सकें.