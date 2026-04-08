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करहीधार नाला में वन विभाग का बड़ा एक्शन, गाड़ी भरकर साल के लट्ठ जब्त

एमसीबी वन विभाग की कार्रवाई ( ETV Bharat Chhattisgarh )

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: वनपरिक्षेत्र कुंवारपुर के बीट भुमका अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1211 में वन विभाग की टीम रात्रि गश्त पर थी. इसी दौरान करहीधार नाला के पास एक संदिग्ध बोलेरो पिकअप गाड़ी को रोका गया. गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में साल प्रजाति के कीमती लट्ठ लोड पाए गए. जिन्हें बिना किसी वैध दस्तावेज के ले जाया जा रहा था.

प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि तस्कर इस कीमती लकड़ी को उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश भेजने की फिराक में थे, इससे पहले ही वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर पूरे माल सहित वाहन को जब्त कर लिया.

एमसीबी वन विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

रात्रि गश्त के दौरान एक पिकअप में लकड़ी का अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसे हमारी टीम ने पकड़कर जब्त किया है. मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है-विकास निकुंज, सहायक उपवन संरक्षक (प्रशिक्षु) एवं वनपरिक्षेत्र अधिकारी

यह पूरी कार्रवाई सहायक उपवन संरक्षक (प्रशिक्षु) एवं वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास निकुंज के नेतृत्व में की गई. टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर बोलेरो पिकअप (UP70 KT 7324) को कब्जे में लिया.मामले में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के तहत राजसात की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जब्त लकड़ी और वाहन को वन विभाग के कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

वन विभाग का बड़ा एक्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

लकड़ी तस्करी पर वन विभाग की जारी रहेगी कार्रवाई

इस बड़ी कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक मलकडोल उमेश कुमार गौतम, बीटगार्ड भुमका अरुण कुमार सिंह, सीएफओ कंजिया कमलेश कुमार पांडे, सुरक्षा श्रमिक अमरनाथ, हेमराज, कौशल, भगवानदीन, विनोद सहित अन्य वनकर्मियों की अहम भूमिका रही.वन विभाग ने साफ कर दिया है कि अवैध कटाई और लकड़ी के अवैध परिवहन पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी. ऐसी कार्रवाइयां आगे भी लगातार जारी रहेगी.