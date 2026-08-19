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नीचे अस्पताल ऊपर स्कूल, जर्जर भवन के चलते अस्पताल में पढ़ने को मजबूर मासूम

मनेंद्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 8 में शासकीय प्राथमिक विद्यालय है. इस स्कूल का भवन लंबे समय से जर्जर है. बारिश शुरू होते ही स्कूल की छत से पानी टपकने लगा. भवन के अंदर पानी भर गया. पानी भरने के कारण बिजली के करंट का खतरा भी पैदा हो गया. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल की बिजली सप्लाई बंद कर भवन में ताला लगा दिया गया है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर सामने आई है. यहां जर्जर स्कूल भवन में पानी और करंट के खतरे की वजह से 41 बच्चों को स्कूल से हटाकर उप स्वास्थ्य केंद्र के दो कमरों में पढ़ाया जा रहा है.

एमसीबी में उप स्वास्थ्य केंद्र में स्कूल (ETV Bharat Chhattisgarh)

उप स्वास्थ्य केंद्र में स्कूल

अब इस स्कूल को बगल में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के खाली भवन में शिफ्ट कर दिया गया है. अब सिर्फ दो छोटे कमरों में 41 बच्चों की कक्षाएं चल रहीं हैं. कम जगह के कारण बच्चों को बैठने और पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है. बिजली और पंखे की व्यवस्था नहीं होने से बारिश और उमस के बीच बच्चों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

पूर्व पार्षद अजमुद्दीन अंसारी ने बताया कि स्कूल भवन में बारिश का पानी भरने के साथ बिजली करंट की समस्या भी बनी हुई थी. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें उप स्वास्थ्य केंद्र के दो कमरों में शिफ्ट किया गया है. उन्होंने बताया कि वहां भी बारिश का पानी आने की शिकायत है.

जर्जर स्कूल में लगा ताला (ETV Bharat Chhattisgarh)

"बिना कॉलम के बना स्कूल भवन"

जिला शिक्षा अधिकारी रविकांत यादव ने बताया कि स्कूल भवन की जांच कराई गई थी. भवन की मरम्मत के लिए पिछले साल राशि आई थी, लेकिन इंजीनियर की जांच में सामने आया कि भवन बिना कॉलम के बना है. इसकी मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि से ज्यादा राशि की आवश्यकता होगी, जिसके कारण राशि वापस हो गई.

बारिश के दौरान स्कूल की छत से पानी टपक रहा था. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें स्कूल के बगल में स्थित खाली चिकित्सा भवन में शिफ्ट किया गया है. स्कूल भवन की मरम्मत का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है. प्रधान पाठक को आकस्मिक निधि से तत्काल बिजली और पंखे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.