मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में गिट्टी का अवैध परिवहन, तीन हाइवा जब्त
एसडीएम ने जब्त सभी गाड़ियों को थाने में खड़ा कराया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2025 at 1:04 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भरतपुर क्षेत्र में पिछले कुछ समय से अवैध खनन और गिट्टी परिवहन की गतिविधियाँ बढ़ गई है. लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच अभियान चलाया. तीन हाइवा जब्त किया.
भरतपुर क्षेत्र में अवैध गिट्टी परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए तीन हाइवा जब्त किया है. बताया गया है कि ये वाहन बिना अनुमति और जरूरी दस्तावेजों के गिट्टी का परिवहन कर रहे थे. इस कार्रवाई का नेतृत्व खुद उपजिलाधिकारी (एसडीएम) शशिशेखर मिश्रा ने किया. उन्होंने मौके पर पहुंचकर वाहनों की जांच की और दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर तत्काल तीनों हाइवा को जब्त करते हुए थाना परिसर में खड़ा कराया.
अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई: एसडीएम शशिशेखर मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है. किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति खनिज परिवहन की छूट नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन कठोर रुख अपनाएगा.कार्रवाई के दौरान पकड़े गए हाइवा वाहन बिना रॉयल्टी पर्ची और परिवहन अनुमति के सड़क पर चल रहे थे.
जब्त की गई गाड़ियों को थाने में खड़ा कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेगी, ताकि अवैध खनन और खनिज माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लगाया जा सके.
प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया है. इस कार्रवाई के बाद यह स्पष्ट संदेश गया है कि जिले में खनिज माफियाओं और अवैध कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगा.