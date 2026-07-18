मनेंद्रगढ़ में कुएं में गिरा भालू, निकलते ही 3 लोगों पर किया हमला, एक बच्चा गंभीर
जनकपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम च्यूल में भालू के रेस्क्यू के दौरान मची अफरा-तफरी, किशोर गंभीर, दो महिलाएं घायल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 18, 2026 at 5:52 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: वनमंडल मनेंद्रगढ़ के जनकपुर वन परिक्षेत्र में कुएं में गिरे एक जंगली भालू के रेस्क्यू के दौरान बड़ा हादसा हो गया. ग्राम च्यूल में शनिवार को कुएं से भालू का रेस्क्यू किया जा रहा था, सुरक्षित बाहर निकलने के बाद भालू ने अचानक तीन लोगों पर हमला कर दिया. हमले में 14 वर्षीय एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दो महिलाओं को हल्की चोटें आईं. घायल किशोर को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है.
ग्रामीण के कुएं में गिरा था भालू
जानकारी के अनुसार ग्राम च्यूल निवासी राकेश के घर स्थित कुएं में एक जंगली भालू गिर गया था. इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. कुएं में सीढ़ी डालकर भालू को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया गया. इसी दौरान भालू बाहर निकलते ही बेकाबू हो गया और रिहायशी इलाके की ओर भाग निकला.
वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर रही थी और कुछ लोग भालू का वीडियो बना रहे थे. इसी दौरान भालू ने पलटकर हमला कर दिया. वह एक घर का दरवाजा धक्का देकर अंदर घुस गया और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया.- स्थानीय ग्रामीण मनोज कुमार बालंद
पहले भालू कुएं में गिरा हुआ था. उसे सीढ़ी के सहारे बाहर निकाला गया, लेकिन बाहर आते ही वह दौड़ते हुए आया और मेरे भाई पर हमला कर दिया.- मानमती
'ग्रामीणों को दी गई थी हिदायत'
वन परिक्षेत्र अधिकारी अतुल तिवारी ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी. पार्क परिक्षेत्र का स्टाफ पहले से रेस्क्यू की तैयारी में जुटा था. ग्रामीणों को पहले ही घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई थी. रेस्क्यू के दौरान भालू दीवार फांदकर निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो सका. इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने यह समझकर अपने घरों के दरवाजे खोल दिए कि भालू गांव से बाहर निकल गया है. तभी भालू दूसरी ओर से रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गया और सामने आए लोगों पर हमला कर दिया.
14 साल के लड़के को आई चोट
हमले में प्रदीप सिंह (14 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया. वहीं मुन्नी बाई (50 वर्ष) और बाल कुमारी (65 वर्ष) को हल्की चोटें आईं, जिन्हें उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
वन विभाग ने घायल किशोर को तत्काल अस्पताल पहुंचाया और पीड़ित परिवार को 10 हजार रुपए की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की. विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि भविष्य में किसी भी वन्यजीव रेस्क्यू अभियान के दौरान सुरक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और बिना अनुमति घरों से बाहर न निकलें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.