ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ के आमाखेरवा छठ घाट पर चला स्वच्छता अभियान, अधिकारियों ने श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश

मनेंद्रगढ़ के आमाखेरवा छठ घाट पर चला स्वच्छता अभियान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के आमाखेरवा स्थित छठ घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया. लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संकल्प के तहत आयोजित इस अभियान में वन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अधिकारियों ने की सफाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH) छठ घाट परिसर की सफाई, स्वच्छता का संदेश DFO डी.पी. साहू के नेतृत्व में आयोजित इस पहल में एमसीबी पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह भी पुलिस जवानों के साथ शामिल हुईं. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त पहल के तहत आयोजित इस अभियान में अधिकारियों और कर्मचारियों ने छठ घाट परिसर की साफ-सफाई की. इस दौरान सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने के साथ-साथ आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया.