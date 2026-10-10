मनेंद्रगढ़ के आमाखेरवा छठ घाट पर चला स्वच्छता अभियान, अधिकारियों ने श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश
डीएफओ डी.पी. साहू के नेतृत्व में वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त पहल, एसपी रत्ना सिंह भी पुलिस जवानों के साथ हुईं शामिल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 8:15 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के आमाखेरवा स्थित छठ घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया. लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संकल्प के तहत आयोजित इस अभियान में वन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.
छठ घाट परिसर की सफाई, स्वच्छता का संदेश
DFO डी.पी. साहू के नेतृत्व में आयोजित इस पहल में एमसीबी पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह भी पुलिस जवानों के साथ शामिल हुईं. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त पहल के तहत आयोजित इस अभियान में अधिकारियों और कर्मचारियों ने छठ घाट परिसर की साफ-सफाई की. इस दौरान सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने के साथ-साथ आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया.
संदेश यही है कि ये हमारी ही जगह है, कुछ भी खाते हैं और वहीं फेंक देते हैं तो उस रवैये को बदलना होगा. आम नागरिक की जिम्मेदारी निभाते हुए दूसरों को बोलने की जगह खुद बस आसपास जो पैकेट के रैपर हैं उन्हें ही उठा लें- रत्ना सिंह, पुलिस अधीक्षक, एमसीबी
अपने आसपास पॉलिथिन और कचरा मुक्त रखें बस यही संदेश के साथ आज ये अभियान चलाया गया है. - डी.पी. साहू, डीएफओ, एमसीबी
अधिकारियों ने किया श्रमदान
अभियान में पुलिस विभाग के जवानों, वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों और प्रशासनिक अमले की सहभागिता दिखी. अधिकारियों ने श्रमदान के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया कि सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है.
घाट परिसर महत्वपूर्ण स्थल
आमाखेरवा स्थित छठ घाट धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिहाज से क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थल है. ऐसे में घाट परिसर की साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है. ऐसे में सामाजिक कार्यों में सभी विभागों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.