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मनेंद्रगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिए के नीचे आने से 4 साल के मासूम की मौत, पिता ने थाने में कराई शिकायत

चालक ने चार बच्चों को ट्रैक्टर पर बैठाया था, बेकाबू होने से नीचे गिरा मासूम, ट्रॉली के पहिया ऊपर से गुजरा

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मनेंद्रगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिए के नीचे आने से 4 साल के मासूम की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
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मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में 4 साल के मासूम की हादसे में मौत हो गई. मामला ग्राम पंचायत सिरौली का है जहां ट्रैक्टर चालक की कथित लापरवाही के चलते बच्चा नीचे आ गया. हादसे के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

नदी से रेत लाने के दौरान हादसा

जानकारी के अनुसार ग्राम सिरौली निवासी ट्रैक्टर चालक उमेद सिंह मरकाम नदी से रेत लेने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर जा रहा था. बताया जा रहा है कि उसने ट्रैक्टर पर चार छोटे बच्चों को भी बैठा रखा था. इसी दौरान रास्ते में अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, जिससे मासूम मनीष सारथी वाहन से नीचे गिर गया.

चालक ने चार बच्चों को ट्रैक्टर पर बैठाया था, बेकाबू होने से नीचे गिरा मासूम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ट्रॉली के पहिया ऊपर से गुजरा

इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ट्रॉली का पहिया मासूम के ऊपर से गुजर गया. हादसा इतना भयावह था कि गंभीर चोट लगने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. वहीं परिजनों में चीख-पुकार मच गई.

थाने पहुंचे पिता

मृतक की पहचान मनीष सारथी (4 वर्ष), पिता प्रेमलाल सारथी, निवासी ग्राम सिरौली के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मनीष अपने परिवार का बेहद चहेता था. घटना के बाद मृतक के पिता प्रेमलाल सारथी ने सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ पहुंचकर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में चालक पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है.

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वहीं शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है और जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.- चेतन राजवाड़े, जांच अधिकारी

यह दर्दनाक हादसा एक बार फिर इस बात की चेतावनी देता है कि ट्रैक्टर और अन्य भारी वाहनों पर बच्चों को बैठाकर ले जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है.

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