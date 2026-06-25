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मेनका गांधी से क्यों नाराज है जैन समाज, मुनियों की पिच्छिका पर गंभीर सवाल खड़े करने से उठा विवाद

जैन समाज के राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ के सागर संभाग के अध्यक्ष प्रमोद जैन बारदाना का कहना है कि "मेनका गांधी का आरोप निराधार है और उन्हें आरोप लगाने के पहले जैन समाज में जैन मुनियों द्वारा धारण की जाने वाली पिच्छिका और कैसे ये पिच्छिका तैयार होती है. इसकी जानकारी कर लेना था, फिर जैन संत के सामने अपनी बात रखना था. जिस पिच्छिका को मेनका गांधी मोर के साथ हिंसा का कारण बता रही है, वह पिच्छिका मूलरूप से जैन समाज में अहिंसा का प्रतीक है और जैन साधु इसी वजह से धारण की जाती है कि किसी तरह की कोई जीव हिंसा ना हो."

नई दिल्ली के ऐतिहासिक जैन मंदिर में इन दिनों दिगंबर जैन संत आचार्य सौरभ सागर विराजे हुए हैं. जहां 17 जून को पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पहुंची थी और उन्होंने जैन मुनि से चर्चा कर उनकी पिच्छिका के बारे में दावा किया था कि जैन मुनि जो पिच्छिका धारण करते हैं, उसे बनाने के लिए 15 लाख मोरों की हत्या की जा चुकी है. उनके इन आरोपों को लेकर जैन समाज में जमकर आक्रोश फैल गया है और पूरे देश की जैन समाज सहित जैन समाज के तमाम संगठन मेनका गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग कर रहे हैं.

इस बात को लेकर पूरे देश में जैन समाज में आक्रोश फूट पड़ा है और जैन समाज ने पिच्छिका को अंहिसा का प्रतीक बताते हुए कहा है कि जैन मुनियों की पिच्छिका उन मोर पंखों से बनती है, जो मोर प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर से अलग कर देता है. इस विवाद के बाद जैन समाज आक्रोशित है और मेनका गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर रहा है.

सागर: भाजपा की नेता मेनका गांधी भले ही वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से गायब नजर आ रही हों, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनकी सक्रियता बरकरार है और राष्ट्रीय पक्षी मोर को लेकर जैन धर्म पर सवाल उठाए जाने के बाद विवादों में घिर गयी हैं. उन्होंने जैन मुनियों की पिच्छिका पर सवाल खडे़ किए हैं और आरोप लगाया है कि पिच्छिका बनाए जाने के लिए 15 लाख मोरों की हत्या की जाती है.

जैन संत द्वारा पिच्छिका धारण करना

जैन धर्म में जैन संतों के लिए पिच्छिका अनिवार्य रूप से धारण करना होती है. जैन मुनि सिर्फ 3 वस्तुएं धारण करते हैं, जिनमें पिच्छिका, कमंडल और धर्म से जुड़े शास्त्र होते हैं. इसके अलावा एक जैन मुनि अन्य कोई वस्तु धारण नहीं करता है. इनमें पिच्छिका को विशेष रूप से अहिंसा के प्रतीक के तौर पर धारण किया जाता है और पिच्छिका का काम यही होता है कि किसी जैन संत द्वारा कोई हिंसक क्रिया ना हो जाए. जैन संतों को बिना पिच्छिका के कहीं आने जाने की अनुमति भी नहीं होती है.

जैन संत जब विहार करते हैं, तो पिच्छिका का उपयोग चीटीं या कोई छोटे जीव उनके रास्ते या शरीर के किसी अंग पर पहुंचते हैं, तो पिच्छिका के जरिए उसे हटाते हैं. जैन धर्म में पिच्छिका को काफी पवित्र माना जाता है और जब जैन संत अपनी पुरानी पिच्छिका को बदलते हैं, तो जैन अनुयायियों में जैन मुनि की पुरानी पिच्छिका हासिल करने में होड़ लगती है. खास बात ये है कि जैन संत जिस अनुयायी को पिच्छिका देते हैं, उसका चयन इस आधार पर करते हैं कि वह अनुयायी जैन धर्म के पंच व्रतों का पालन करता है कि नहीं.

क्या मोरों को मारकर बनायी जाती है पिच्छिका?

जैन संतों द्वारा धारण की गयी पिच्छिका को लेकर मेनका गांधी का आरोप है कि पिच्छिका बनाने के लिए 15 लाख मोरों को मारा जाता है. इसको लेकर जैन धर्म के लोगों को कहना है कि जिस धर्म का मूल ही अहिंसा है, वो हिंसा क्यों करेगा. जहां तक 15 लाख मोरों को मारने का सवाल है, तो देश में जैन संतों की कुल संख्या महज 1356 है और इन संतों की एक पिच्छिका के लिए लाखों मोरों को मारने का आरोप हास्यास्पद है.

जैन धर्म से जुड़े लोग बताते है कि जैन मुनियों की पिच्छिका तैयार करने के लिए उन मोरपंखों को प्रयोग किया जाता है, जो मोर प्राकृतिक तरीके से खुद त्याग करता है. हमारे देश में जिन इलाकों में मोरों की संख्या काफी ज्यादा है, उन इलाकों में जैन धर्म से जुड़े लोग जब मोर प्राकृतिक तौर पर पंख छोड़ती है, तब उसके पंख इकट्ठा कराते हैं फिर उनकी पिच्छिका बनायी जाती है.

'तथ्यविहीन हैं मेनका गांधी का आरोप'

तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ के मंत्री डॉ संजीव सर्राफ कहते हैं, "मेनका गांधी के आरोप तथ्यविहीन हैं, हो सकता है उनको जैन संतो और जैन धर्म के बारे में जानकारी ना हो. जहां तक मोरपंख के उपयोग की बात है तो जिस तरह पतझड़ में पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, उसी तरह मोर अपने पंख छोड़ते हैं , तो जैन श्रावक उनको इकट्ठा करके पिच्छी तैयार करते हैं. जिसे जैन मुनि धारण करते हैं. मेनका गांधी का आरोप पूरी तरह गलत और निराधार है. मैं उनके आरोपों की निंदा करता हूं."

'प्रजनन के बाद होने वाला मौसमी मोल्ट'

सागर यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट के असि. प्रो. डॉ राजकुमार कोइरी बताते, "कि मोर अपने पंख नहीं छोड़ते हैं, वे साल में एक बार अपना लंबा शोभायमान ट्रेन गिराते और फिर से उगाते हैं. यह प्रजनन के बाद होने वाला मौसमी मोल्ट है. मोल्ट जानवरों में होने वाली प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है. इसमें नए विकास के लिए अपने पुराने बाल, पंख, त्वचा, सींग, या बाहरी कवच को नियमित अंतराल या मौसम के बदलने पर त्याग देते हैं.

आमतौर पर प्रजनन मौसम के बाद (अगस्त–अक्टूबर) में ट्रेन गिरना शुरू होता है. नया ट्रेन लगभग 6-9 महीने में पूरी तरह विकसित हो जाता है. पुराने पंख घिस जाते हैं, रंग फीके पड़ते हैं और परजीवी लग सकते हैं. चूंकि पंख जीवित ऊतक नहीं होते, इन्हें बदलना आवश्यक है. ट्रेन का मुख्य उद्देश्य यौन प्रदर्शन है. प्रजनन के बाद इसे गिराकर ऊर्जा और पोषक तत्व बचाए जाते हैं. मौसमी हार्मोनल बदलाव मोल्ट को ट्रिगर करते हैं. मोल्ट स्वाभाविक और दर्दरहित है. पंख आधार से ढीले होकर गिरते हैं, जब नया पंख बन रहा होता है."