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मेनका गांधी की नई राह: पशु कल्याण की मुहिम से "पेट फूड बाजार' तक

मेनका गांधी की नई राह: पशु कल्याण की मुहिम से "पेट फूड बाजार' तक. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: राजनीति के मंच से लेकर सड़कों पर बेजुबान जानवरों के हक की लड़ाई तक, मेनका गांधी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. अब उनका मिशन कुछ अलग है. 23 साल की उम्र में दिवंगत पति के छोड़े 8 लाख रुपये से पहला एनिमल शेल्टर खड़ा करने वाली मेनका गांधी ने पेट फूड बाजार में कदम रखा है.

कुत्ता पालने वाले राहुल के लिए सबसे अहम चुनौती उसके खाने का इंतजाम है. उन्होंने बताया कि कई बार कुत्तों को बाहर का खाना पसंद नहीं आता. ज्यादातर वे घर का बना खाना देते हैं, जिसमें हरी सब्जियां, मटर, दही और पनीर शामिल हैं, और कुत्ते नॉनवेज भी खा लेते हैं.

मेनका गांधी की नई राह: पशु कल्याण की मुहिम से "पेट फूड बाजार' तक. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि कुत्ते-बिल्ली के लिए भी बाजार में कई कंपनियों का खाना उपलब्ध है, पर वह महंगा पड़ता है. घर का खाना बाजार की तुलना में सस्ता पड़ता है. बाजार के उत्पादों में मिलावट की आशंका भी रहती है, इसलिए गुणवत्ता ब्रांड पर निर्भर करती है. कई पशु आहार कुछ ही दिनों में खराब हो जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए.

उनके मुताबिक बरसीम, भूसा और धान के अवशेष को उपचारित करके भी खिलाया जा सकता है, लेकिन बाजार से खरीदने पर ये महंगे पड़ सकते हैं. पशुपालक के पास घर में उपलब्ध हो तो, यह अच्छा है. सरसों की खली जैसी चीजों के साथ कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन शामिल करना जरूरी है.

उत्तर प्रदेश के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आलोक कुमार यादव ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पशुओं और पालतू जानवरों के आहार के अलग-अलग प्रावधान हैं. पशुओं को दो-तिहाई हिस्सा चारे के रूप में और एक-तिहाई दाने के रूप में दिया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, नमक और अन्य पोषक तत्व शामिल होते हैं.

मेनका गांधी की नई राह: पशु कल्याण की मुहिम से "पेट फूड बाजार' तक. (ईटीवी भारत)

मेनका गांधी ने पीपल फॉर एनिमल्स की स्थापना 1992 में की थी. संगठन बीमार और जरूरतमंद पशुओं के बचाव, पुनर्वास, इलाज, आश्रय और पशु अधिकारों से जुड़े कानूनी मामलों में काम करता है. उनका काम कुत्तों-बिल्लियों तक सीमित नहीं रहा. उनके अभियान और संगठन की गतिविधियां कई प्रजातियों के संरक्षण और क्रूरता की रोकथाम पर केंद्रित रही हैं.

उन्होंने कहा है कि Compassion Foods से होने वाला मुनाफा अंततः उनके द्वारा स्थापित संगठन पीपल फॉर एनिमल्स (PFA) की मदद में लगाया जाएगा.

मेनका गांधी का मानना है कि पशुओं के बचाव, इलाज़ और आश्रय गृहों का संचालन सिर्फ चंदे और कभी-कभार के फंडरेजिंग कार्यक्रमों के भरोसे नहीं चलना चाहिए. इसके लिए आय का ऐसा स्रोत चाहिए, जो लंबे समय तक देखभाल सुनिश्चित कर सके.

मेनका गांधी की नई राह: पशु कल्याण की मुहिम से "पेट फूड बाजार' तक. (ईटीवी भारत)

इस पहल के पीछे केवल कुत्तों के लिए भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि पशु कल्याण के लिए नियमित आर्थिक संसाधन जुटाने की योजना है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी लंबे समय से पशु संरक्षण, आवारा पशुओं की देखभाल और पशु क्रूरता के खिलाफ सक्रिय रही हैं. अब 'वूफली' के ज़रिए उनका नाम पेट फूड कारोबार से जुड़ रहा है.

उस ब्रांड का नाम है 'वूफली' (Woofly). यह सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि एक स्थायी आर्थिक स्रोत बनाने की कोशिश है, ताकि उनके बाद भी पशु कल्याण का काम न रुके.

उनके अनुसार बाजार का खाना काफी महंगा पड़ता है. बाहर से खाना खिलाने पर एक कुत्ते पर करीब 4 से 5 हजार रुपये खर्च होते हैं. साथ ही यह चिंता भी रहती है कि उसमें केमिकल तो नहीं हैं और वह कुत्ते को सूट करेगा या नहीं. वे स्ट्रीट डॉग्स को भी खाना खिलाते हैं, पर घर का ही बना हुआ, बाहर से खरीदा नहीं. राहुल ने माना कि पेट मार्केट अब काफी बड़ा हो गया है और पेट फूड के कई ब्रांड अलग-अलग कीमतों पर मौजूद हैं.

छोटे बच्चों की तरह करनी पड़ती है पालतू जानवरों की देखभाल

कुत्ता पालने वाली मानसी गुप्ता ने बताया कि पालतू जानवरों की देखभाल छोटे बच्चों की तरह करनी पड़ती है. समय पर खाना देना होता है और कुछ चीजों से एलर्जी भी हो जाती है. उनके मुताबिक, जब रोज का खाना नहीं मिला और उन्होंने दूसरा खाना खिला दिया, तो एलर्जी हो गई और बाल झड़ने लगे. कुछ पेट्स खाना ही नहीं खाते, जिससे पेट पेरेंट्स को काफी जूझना पड़ता है. वे ज्यादातर खाने में दही-चावल पीसकर मिलाती हैं. एक कुत्ते पर सालाना करीब 12 से 13 हजार रुपये का खर्च आता है, जबकि खाने का खर्च अलग है. यहीं से सामाजिक कार्य और कारोबार का मॉडल आपस में जुड़ता दिखता है.

मेनका गांधी की नई राह: पशु कल्याण की मुहिम से "पेट फूड बाजार' तक. (ईटीवी भारत)

वूफली एक वीगन डॉग फूड ब्रांड

वूफली एक वीगन डॉग फूड ब्रांड है. इसके 100 ग्राम पाउडर की कीमत 40 रुपये बताई गई है. दावा है कि पानी मिलाने पर इससे करीब 300 ग्राम भोजन तैयार हो जाता है, जिसे चावल के साथ भी परोसा जा सकता है.

वूफली के आधिकारिक वेबसाइट दी गई जानकारी के मुताबिक उत्पाद जयपुर की एक वीगन-ओनली विनिर्माण इकाई में बनाया गया है.

कंपनी ने शुरुआत में पालतू कुत्ते पालने वालों के साथ उन लोगों को भी निशाना बनाया है, जो रोज सड़क के कुत्तों को खाना खिलाते हैं. ऐसे लोग अक्सर कम कीमत में भोजन जुटाने की कोशिश करते हैं अगर कोई उत्पाद किफायती होने के साथ पोषण की ज़रूरतें भी पूरी करे, तो इस वर्ग तक उसकी पहुंच बन सकती है.

इस पहल का सबसे चर्चित और बहस वाला पहलू इसका वीगन स्वरूप है. मेनका गांधी का तर्क है कि एक पशु का पेट भरने के लिए दूसरे पशु का इस्तेमाल क्यों हो. उन्होंने कुत्तों को चिकन-चावल खिलाने की प्रचलित व्यवस्था पर सवाल उठाया है. उनका मकसद पौधों से बने भोजन के विकल्प को बढ़ावा देना है.

उनके अनुसार कुत्तों को ऐसा आहार चाहिए, जिसमें उनकी उम्र, वजन, गतिविधि और स्वास्थ्य के अनुसार पर्याप्त प्रोटीन, जरूरी अमीनो एसिड, वसा, विटामिन और खनिज हों. इसलिए वूफली की असल उपयोगिता परखने के लिए उसके पोषण परीक्षण, पूरी सामग्री सूची और पशु चिकित्सकों की समीक्षा अहम होगी.

डॉ आलोक कुमार यादव बताते हैं कुत्तों की पोषण जरूरतें पूरी करने वाला पौधों पर आधारित भोजन बनाना संभव हो सकता है, बशर्ते जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा और जैव-उपलब्धता के साथ मौजूद हों, लेकिन कुत्तों और बिल्लियों की जरूरतों में अहम फर्क है. बिल्लियों को टॉरिन सहित कुछ खास पोषक तत्व चाहिए, जिनकी पर्याप्त आपूर्ति जरूरी है.

मेनका गांधी की नई राह: पशु कल्याण की मुहिम से "पेट फूड बाजार' तक. (ईटीवी भारत)

2024 में भारत के पेट फूड बाजार का मूल्य 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर

भारत में पालतू पशुओं की देखभाल से जुड़ा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है. इसमें भोजन, इलाज, ग्रूमिंग और अन्य सेवाओं की मांग शामिल है. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की 2026 की पेटकेयर समिट में दिए गए आंकड़ों में भारत के पेट फूड बाजार का मूल्य 2024 में करीब 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर बताया गया है. 2033 तक इसके लगभग 4.6 अरब डॉलर होने का अनुमान है. यह उद्योग का अनुमान है, पक्का भविष्य नहीं. इस बाजार में वूफली जैसी पहल के सामने मौके भी हैं और मुश्किलें भी.

पशु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका ने कहा कि मेनका गांधी की पहचान इस ब्रांड को शुरुआती चर्चा दिला सकती है. लेकिन लंबे समय में इसकी कामयाबी उत्पाद की गुणवत्ता, कीमत, उपलब्धता और पशुओं की सेहत पर पड़ने वाले असर पर निर्भर करेगी.

भारत में पशु कल्याण की चुनौती सिर्फ पेट फूड तक सीमित नहीं है. इसमें आवारा पशुओं का इलाज, नसबंदी, टीकाकरण, आश्रय गृहों की व्यवस्था, सड़क हादसों में घायल पशुओं की मदद और क्रूरता की रोकथाम जैसे मुद्दे शामिल हैं.

पीपल फॉर एनिमल्स की वेबसाइट के अनुसार संगठन बचाव, पुनर्वास, इलाज, एंबुलेंस सेवा, नसबंदी कार्यक्रम और कानूनी हस्तक्षेप जैसे काम करता है. ऐसे कामों के लिए नियमित वित्तीय संसाधन चाहिए, और इस लिहाज से पेट फूड कारोबार एक संभावित आर्थिक मॉडल हो सकता है.