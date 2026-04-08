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तेज बारिश भी न रोक सकी विरोध प्रदर्शन, धार्मिक स्थल के पास शराब ठेका खोलने पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

बिलासपुर: जिला बिलासपुर में विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री नैना देवी के साथ लगती पंचायत के पास शराब ठेका खोले जाने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा. दरअसल श्री नैना देवी के साथ लगती पंचायत मंडयाली में स्थानीय लोगों ने शराब के ठेके के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने शराब ठेके के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से ठेके को जल्द से जल्द बंद करने या फिर फौरन इसे किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने की मांग उठाई.

मंडयाली पंचायत के पूर्व प्रधान राम कृष्ण ने बताया, "पहले यह ठेका गांव से दूर स्थित था, लेकिन अब इसे ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया है, जो धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र है. ठेके के पास ही एक स्कूल और औषधालय भी स्थित है, जिससे बच्चों और मरीजों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है."

बारिश के बीच किया विरोध प्रदर्शन

वहीं, मंगलवार को तेज बारिश और ठंडी हवाओं के बीच भी लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ. खराब मौसम के बावजूद भी मंडयाली पंचायत के लोग भारी संख्या में इकट्ठे होकर उस जगह पर पहुंचे, जहां हाल ही में शराब का ठेका खोला गया है. ग्रामीणों का कहना है कि ये जगह प्रमुख धार्मिक स्थल श्री नैना देवी के पास है. यहां हर साल श्रीमद भागवत कथा का आयोजन होता है और बड़े स्तर पर लंगर भी लगाया जाता है. नवरात्री के दौरान भी यहां स्थानीय लोगों के साथ-साथ बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु भी प्रसाद ग्रहण करते हैं. शराब का ठेका खुलने से यहां की पवित्रता भंग हो रही है. 'असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ेगा'