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महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा, जलाने के बाद शव के किए टुकड़े, फिर खेत में गाड़ा

मंदसौर में प्रेम प्रसंग में पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा, शव के टुकड़े कर खेत में गाड़ा.

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महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 3:49 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 4:11 PM IST

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मंदसौर: देश में बीते कुछ समय से प्रेम-प्रसंग और हत्या के हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं. जहां अपराध करने के अलग-अलग मामलों ने लोगों को सख्ते में डाल दिया है. इसी तरह मध्य प्रदेश के मंदसौर से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. भानपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम दुधाखेड़ी में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया. दोनों ने घटना को इतने वीभत्स तरीके से अंजाम दिया गया कि, सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाएं.

प्रेम प्रसंग में पति को तलवार से फिर गला घोंटकर मारा

मंदसौर के भानपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम दुधाखेड़ी में सोमवार की रात एक दर्दनाक का खुलासा हुआ. यहां रहने वाले किसान धनराज योगी की पत्नी धापू बाई का उसी गांव के पंकज चौधरी के साथ पिछले 4 सालों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. महिला प्रेम-प्रसंग में अपने पति को रास्ता के कांटा समझ रही थी. लिहाजा 10 अप्रैल यानि शुक्रवार की शाम पंकज चौधरी ने किसी बहाने से धनराज योगी को अपने खेत पर बुलाया. जब वह खेत पर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद महिला और उसके प्रेमी पंकज ने मिलकर तलवार से वार कर उसे घायल कर दिया और रस्सी से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस ने आरोपी महिला और प्रेमी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

डीजल डालकर शव जलाया, फिर टुकड़े-टुकड़े किए

इसके बाद आरोपी पंकज चौधरी पेट्रोल पंप गया, जहां से उसने 4-5 लीटर डीजल लिया. फिर खेत पर लकड़ियों पर डीजल डालकर शव को जलाने की कोशिश की, लेकिन जब शव नहीं जला तो उसने उसके टुकड़े-टुकड़े करके खेत में ही जेसीबी से गड्ढा करके गाड़ दिया. घटना के बाद जब धनराज घर नहीं पहुंचा तो उसकी बेटी और बेटे ने पिता को ढूंढना शुरू किया. उन्होंने किसी अनोहनी की आशंका के चलते ग्रामीणों को इकट्ठा किया.

पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार, खेत से बरामद किए टुकड़े

इसके बाद ग्रामीणों ने भानपुरा थाने पर मामले की सूचना दी. इस घटनाक्रम के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू हुई. पुलिस ने मोबाइल फोन की डिटेल और शक के आधार पर तुरंत पंकज चौधरी को हिरासत में ले लिया. जहां कड़ी पूछताछ में आरोपी ने वारदात को अंजाम देना कबूल लिया. इसके बाद पुलिस पंकज को लेकर उसके खेत पर पहुंची. जहां उसने उसकी हत्या करने और शव को जलाने के बाद जमीन में गाड़ने की घटना बताई. पुलिस ने तत्काल जमीन में गड़े शव के टुकड़े निकालकर बरामद किए और आरोपी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है.

परिजनों और ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. परिजनों और ग्रामीणों ने दुधाखेड़ी माताजी चौराहा पर चक्काजाम कर दिया. ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी को कड़ी सजा दी जाए और बुलडोजर चलाकर उसके घर को ध्वस्त किया जाए. इस मामले में मृतक की बेटी ने बताया कि "पिता आखरी बार पंकज चौधरी के घर जाने का बोलकर निकले थे और वह उसी की बाइक लेकर गए थे. इसी बात से उन्हें आशंका हुई की शायद उनकी हत्या कर दी गई है."

प्रेम प्रसंग में पत्नी बनी हत्यारन

मामले में एसडीओपी विजय कुमार यादव ने बताया कि "पंकज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. धापू बाई के साथ आरोपी पंकज से भी पूछताछ जारी है. उन्होंने कहा कि दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए राजस्व के अधिकारियों से भी मदद ली जा रही है. उन्होंने कहा कि मामले की बारीकी से जांच होगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वह की जाएगी."

Last Updated : April 14, 2026 at 4:11 PM IST

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