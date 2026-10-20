मंदसौर का गांव धमनार जहां स्वच्छता का प्रतीक है दशहरा, 62 साल से सफाई अभियान की परंपरा
मंदसौर का धमनार गांव खास है. यहां दशहरा से दीपावली तक स्वच्छता अभियान की परंपरा कायम. विनोद कुमार गौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 1:19 PM IST
मंदसौर : सत्य पर असत्य की जीत दशहरा पर्व मनाने की अलग-अलग परंपराएं हैं. मंदसौर में एक गांव ऐसा भी है, जहां दशहरे के एक सप्ताह पहले से सफाई अभियान शुरू होता है, जो दीपावली के एक सप्ताह बाद तक अनवरत चलता है. दशहरा पर सफाई अभियान इस गांव में 6 दशक से चल रहा है. दशहरे पर पूरा गांव चकाचक दिखता है. हर घर के बाहर रंगोली सजाई जाती है. सालभर के गिले-शिकवे दशहरे पर लोग गले लगकर दूर करते हैं. ये गांव है धमनार.
दीपावली बाद तक चलता है सफाई अभियान
मंदसौर जिले के ग्राम धमनार में पिछले 62 सालों से स्वच्छता अभियान चल रहा है. गांव के बुजुर्गों ने 6 दशक पहले आई प्लैग महामारी से सबक लेते हुए गांव में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी. पहले गांव के लोग पहले तीज त्योहार पर ही गांव और अपने घर आंगन को साफ करते थे. 1965 में ग्राम सरपंच हीरालाल पटेल की पहल पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई. उन्होंने पंचायत के सामने यह बात रखी थी कि इस पर्व को मनाने की शुरुआत में हम प्रातः काल भगवान की पूजा करके घर-घर स्वच्छता अभियान चलाएंगे. यह स्वच्छता अभियान नियमित रूप से दीपावली तक चलेगा.
62 साल पहले सरपंच ने की शुरू की थी परंपरा
धमनार के सरपंच रामेश्वर धाकड़ का कहना है "सफाई एक माह सफाई अभियान चलाने से पूरे गांव और गली के अलावा नालियों की साफ सफाई हो जाती है. 60 के दशक में शासन द्वारा गांव की गलियों और नदी, नालों के अलावा सड़कों की सफाई की इतनी आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी. इसलिए ग्राम सरपंच ने प्रत्येक परिवार को यह जिम्मेदारी सौंपते हुए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी. करीब एक माह चलने वाले सफाई अभियान में बहुत पहले दिवाली तक महिलाएं अपने घर को लीपने पोतने के अलावा अगर आंगन को साफ सुथरा करती थी. 62 साल पहले शुरू हुए इस अभियान को गांव के लोग आज भी उसी तरीके से चला रहे हैं."
सबसे ज्यादा स्वच्छ घर-द्वार वाले परिवार को पुरस्कार
धमनार के ग्राम पटेल भेरूलाल पटेल का कहना है "सबसे पहले यहां पूरे गांव में साफ सफाई होती है. इसके बाद हर-घर आंगन में रंगोलिया बनाई जाती है. रोजाना सुबह 8 बजे से शुरू हुआ अभियान करीब 11 बजे तक चलता है. इसके बाद ग्राम पंचायत के सदस्य और बुजुर्ग लोग गांव की सफाई के अवलोकन पर निकलते हैं. घर-घर निरीक्षण के बाद गांव में जहां सबसे अच्छी साफ सफाई नजर आती है, उसे पहला इनाम दिया जाता है. इसके बाद सांत्वना के रूप में प्रत्येक परिवार को पुरस्कृत किया जाता है."
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गांव में 51 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा
स्वच्छता अभियान के बाद गांव में देवरा पर बोई गई बाड़ी के जवारों का ऊपढ़ होता है. इसके बाद देवताओं का गांव में भ्रमण होता है और शाम के समय सभी दशहरा मैदान में पहुंचकर रावण वध करते हैं. खास बात यह है कि यहां रावण की 51 फीट ऊंची सीमेंट प्रतिमा भी है. जिस पर लोग चढ़ाई करके उस प्रतिमा का प्रतीक मात्र नाक तोड़ते हैं. इसे ही रावण वध माना जाता है.