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मंदसौर का गांव धमनार जहां स्वच्छता का प्रतीक है दशहरा, 62 साल से सफाई अभियान की परंपरा

मंदसौर का धमनार गांव, यहां स्वच्छता का प्रतीक है दशहरा ( ETV BHARAT )

मंदसौर : सत्य पर असत्य की जीत दशहरा पर्व मनाने की अलग-अलग परंपराएं हैं. मंदसौर में एक गांव ऐसा भी है, जहां दशहरे के एक सप्ताह पहले से सफाई अभियान शुरू होता है, जो दीपावली के एक सप्ताह बाद तक अनवरत चलता है. दशहरा पर सफाई अभियान इस गांव में 6 दशक से चल रहा है. दशहरे पर पूरा गांव चकाचक दिखता है. हर घर के बाहर रंगोली सजाई जाती है. सालभर के गिले-शिकवे दशहरे पर लोग गले लगकर दूर करते हैं. ये गांव है धमनार.

दीपावली बाद तक चलता है सफाई अभियान