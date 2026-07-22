सड़क पर सांडों की जंग, स्कूल से घर लौट रहे मासूम बच्चों और महिला को पैरों तले रौंदा
मंदसौर में आपस में लड़ रहे दो सांडों ने मासूम बच्चों और महिला को कुचला, मची अफरा-तफरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई खौफनाक घटना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 11:35 AM IST
मंदसौर: शहर की चक्रवर्ती विहार कॉलोनी से चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. दो सांड ने लड़ते हुए सड़क पर चल रहे स्कूली बच्चों को कुचल दिया. अब अब यही सीसीटीवी सर्कूलेट हो रहा है. हालांकि हादसे में बच्चों को गंभीर चोट नहीं आई. लेकिन सीसीटीवी का यह दृश्य बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है.
जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार दोपहर की है. जिसका वीडियो अब सामने आया है. दोपहर के वक्त स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे पैदल अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान सड़क के बीचों-बीच दो भारी-भरकम सांड आपस में हिंसक तरीके से लड़ने लगे. देखते ही देखते दोनों सांड लड़ते हुए सीधे बच्चों के करीब पहुंच गए, जिससे मौके पर चीख-पुकार और भगदड़ मच गई.
जान बचाकर इधर-उधर भागे घबराए बच्चे
सड़क पर अचानक हुए इस हमले से बच्चे बेहद डर गए. जान बचाने के लिए बच्चे अपनी किताबें और बस्ते संभालकर इधर-उधर भागने लगे. लड़ते हुए सांड बच्चों से बेहद करीब से गुजरे. गनीमत यह रही कि सांडों की सींग या टक्कर सीधे तौर पर किसी बच्चे को नहीं लगी और बड़ा हादसा होने से बच गया. घटना में सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं, हालांकि इस घटना ने बच्चों और परिजनों को गहरे खौफ में डाल दिया है.
सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ मंजर
यह पूरी खौफनाक घटना पास के ही एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बेफिक्र होकर चल रहे बच्चों के बिल्कुल करीब दो सांड अचानक लड़ते हुए आ धमकते हैं. फुटेज में बच्चों की घबराहट और जान बचाने की जद्दोजहद भी साफ नजर आ रही है. फुटेज सामने आने के बाद इलाके के लोगों में इस बात को लेकर भारी डर देखा जा रहा है.
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नगरपालिका सीएमओ ने दी सफाई
मामले में नगरपालिका सीएमओ पीके सुमन ने बताया कि, ''हम समय-समय पर शहर भर में अभियान चलाते हैं. इस अभियान के तहत आवारा मवेशी और जानवरों को पकड़ा जाता है. कुछ को गौशाला तो कुछ को सुधार केंद्र भेजा जाता है. हमारा अभियान निरन्तर जारी है.''
आवारा मवेशियों की समस्या से परेशान स्थानीय लोग
इस घटना के बाद से चक्रवर्ती विहार और आसपास के इलाकों के लोगों में काफी नाराजगी है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि शहर की मुख्य सड़कों से लेकर कॉलोनियों तक में आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है. आए दिन सड़क पर मवेशी आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों की जान खतरे में पड़ी रहती है. लोगों ने मांग की है कि नगर पालिका प्रशासन को तुरंत इन आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस या सुरक्षित स्थानों पर भेजना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी अनहोनी को रोका जा सके.