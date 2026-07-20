ETV Bharat / state

छत से गिर BJP नेता की कार पर टपका चोर, दर्द भूल उठते ही गली में मारा ट्राई

मंदसौर में चोरी करने आया युवक छत से भाजपा नेता की कार पर गिरा, कांच टूटा तो हड़बड़ाकर भागा, सीसीटीवी में कैद अजीबो गरीब हरकत.

THIEF FALLS BJP LEADER CAR
आसमान से गिर BJP नेता की कार पर टपका चोर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 2:24 PM IST

|

Updated : July 20, 2026 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंदसौर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंबावाड़ी इलाके में शनिवार रात चोरी की नीयत से आया एक चोर हादसे का शिकार हो गया. मकान की छत से पैर फिसलने या हड़बड़ाहट के कारण वह सीधे नीचे खड़ी एक भाजपा नेता की कार पर आ गिरा. भारी वजन के कारण कार का कांच पूरी तरह टूट गया. ऊंचाई से गिरने के बावजूद चोर को ज्यादा चोट नहीं आई और वह कुछ ही देर में खुद को संभालकर मौके से भाग निकला. इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है, जो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

गिरने के बाद संभला और फिर किया चोरी का प्रयास
जानकारी के अनुसार, यह अजीबोगरीब मामला शनिवार देर रात का है. अंबावाड़ी इलाके में रहने वाले भाजपा जिला मीडिया प्रभारी के मकान की यह घटना है. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर जैसे ही कार पर गिरता है, गाड़ी का कांच टूट जाता है. गिरने के बाद चोर कुछ सेकंड के लिए वहीं पड़ा रहता है और दर्द से कराहता हुआ दिखता है. हालांकि, वह तुरंत खड़ा होता है और पकड़े जाने के डर से गली से भाग निकलता है. बताया जा रहा है कि इस हादसे से बेखौफ चोर ने कुछ ही दूरी पर स्थित एक अन्य जगह पर भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन वहां भी वह कामयाब नहीं हो सका.

मंदसौर में चोरी करने आया युवक छत से भाजपा नेता की कार पर गिरा (ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कोतवाली पुलिस
परिजन ने तुरंत इसकी सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज में चोर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है. आसपास के इलाकों और पुराने अपराधियों के रिकॉर्ड से उसका हुलिया मिलाया जा रहा है. पुलिस का दावा है कि हुलिए के आधार पर आरोपी को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा.

कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि, फुटेज में चोर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है. पहचान के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया है. आसपास के इलाकों और पुराने अपराधियों के रिकॉर्ड से उसका हुलिया मिलाया जा रहा है. फिलहाल अवकाश पर हूं, आकर पूरे केस की स्टडी करेंगे.'' पुलिस का दावा है कि हुलिए के आधार पर आरोपी को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा.

Last Updated : July 20, 2026 at 2:31 PM IST

TAGGED:

MANDSAUR THIEF VIDEO
THIEF FALLS FROM ROOF MANDSAUR
MANDSAUR THEFT CASE
MADHYA PRADESH NEWS
THIEF FALLS BJP LEADER CAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.