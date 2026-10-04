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मंदसौर के सुनील बंसल लावारिस लोगों का कर रहे तर्पण, 35 सालों से जारी है तपस्या, अस्थियां लेकर पहुंचे हरिद्वार

मंदसौर: धार्मिक मान्यता के मुताबिक मृत आत्माओं की शांति के लिए उनके पिंड कर्म और तर्पण के क्रिया कर्म करना महत्वपूर्ण माना गया है. पितृपक्ष मृतकों के इस क्रिया कर्म के लिए सबसे उपयुक्त पखवाड़ा माना जाता है. पितृपक्ष में तर्पण और पिंडकर्म आमतौर पर नदियों और घाटों के अलावा संगम के स्थान पर मृतक आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं. देश के कई भागों में इस तरह के क्रिया कर्म का दौर जारी है.

मंदसौर के गणपति चौक इलाके में रहने वाले सुनील बंसल पिछले 35 सालों से यह अनूठी समाज सेवा कर रहे हैं. सड़क पर दुर्घटना के दौरान किसी अनजान व्यक्ति की मृत्यु पर वह अपनी टीम के साथ तत्काल पहुंच जाते हैं. फिर उसकी पहचान करने की कोशिश करते हैं और यदि लावारिस अवस्था में यदि कोई इंसान मर गया है, तो कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वे मुक्तिधाम जाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं. इसके बाद उठावने के दिन उस अज्ञात व्यक्ति की अस्थियों का संचय कर वे एक मिट्टी के कलश में मुक्तिधाम में ही रख देते हैं.

हिंदू धर्म के मुताबिक आमतौर पर इंसान की मृत्यु के बाद उनकी संतान ही मृत आत्माओं की शांति के लिए तर्पण के क्रिया कर्म करती है, लेकिन मंदसौर में ऐसा नहीं है. यहां एक समाज सेवक ऐसे हैं, जो पिछले 35 सालों से ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है या वे लोग जो दुर्घटनाओं में मृत हो गए हैं और उनके कोई वारिस नहीं हो हैं. ऐसे लावारिस लोगों के तर्पण की क्रिया कर्म करने का काम कर रहे हैं.

इसके बाद ऐसे लावारिस लोगों की अस्थियों के मटकों को पितृपक्ष में एक साथ गणेश मंदिर के पास लाकर सामूहिक श्रद्धांजलि का आयोजन करवाते हैं. इसके बाद वह उनकी अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाते हैं. जहां पितृपक्ष में उनका तर्पण करते हैं. सुनील बंसल पिछले 35 सालों से यह काम कर रहे हैं, इसलिए पूरे जिले के समाज सेवक भी इस तरीके के घटनाक्रम सामने आने के बाद उनसे ही संपर्क करते हैं. मंदसौर के मुक्ति धाम में हर साल करीब 40-50 लोगों का अंतिम संस्कार करके वह उनकी अस्थियों के कलश वहीं देते हैं.

मंदसौर में लावारिस अस्थियों का पिंडदान (ETV Bharat)

इंसानों के साथ जानवरों का तर्पण, अस्थियां लेकर गए हरिद्वार

श्राद्ध पक्ष के दौरान अस्थियों के कलश को लेकर अपने मित्रों और समाज सेवकों के साथ हरिद्वार रवाना होते हैं. बंसल पशु और जंगली जानवर प्रेमी भी हैं, इसलिए वह बंदरों की मृत्यु के बाद उन्हें भी विधि विधान से मुक्तिधाम लाते हैं, जहां उनका अंतिम संस्कार कर उनकी हस्तियों को भी उसी तरह संचित करके फिर उनके तर्पण की क्रिया करते हैं. सालों से चली आ रही उनकी इस समाज सेवा के चलते शनिवार के दिन भी इस साल मृत हुए 26 लोगों की अस्थियों के कलश के अलावा 19 बंदरों के अस्थिकलश लेकर वे हरिद्वार रवाना हुए. उनके साथ कई और समाजसेवी भी गए.

इस काम में मिलती है शांति

सुनील बंसल बताते हैं कि "धार्मिक मान्यता के मुताबिक ऐसे लोग जिनकी अधोगति में मृत्यु होती है या मृत्यु के बाद उनके पिंड कर्म और तर्पण की क्रिया नहीं होती है तो वह आत्माएं ब्रह्मांड में भटकती रहती है. लिहाजा वे मृत आत्माओं की आत्मा की शांति के लिए उनके तर्पण और पिंड कर्म का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि वह लगातार 35 सालों से इस काम को करते आ रहे हैं और इसमें उन्हें बहुत शांति मिलती है.

वे बताते हैं कि वह जंगली जीवों के प्रति भी काफी संजीदा हैं और मृत बंदरों के अंतिम संस्कार के साथ उनका भी तर्पण करते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो आर्थिक अभाव में अपने परिजनों का हरिद्वार या गंगा जी में जाकर तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने उनके लिए भी मदद का रास्ता खोल रखा है. वे उनके साथ उनको भी ले जाने को तैयार हैं."