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मध्य प्रदेश में बदला मौसम, मंदसौर और उज्जैन में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि, रबी की फसलें बर्बाद

मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश, मंदसौर और उज्जैन में गिरे ओले, फसलों को भारी नुकसान, इंदौर में गर्मी का कहर.

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मंदसौर-उज्जैन में भारी बारिश और ओलावृष्टि का कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 9:59 AM IST

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मंदसौर/उज्जैन/इंदौर: मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है. पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई. मंदसौर और उज्जैन में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई. बेमौसम बारिश और भीषण ओलावृष्टि से रबी की फसलें बर्बाद हो गई हैं. मौसम वैज्ञानिक ने पूरे सप्ताह बारिश की संभावना जताई है. जिससे कई जिलों में अलर्ट की स्थिति बनी हुई है.

मंदसौर में रबी की फसलों को भारी नुकसान

मंदसौर में रबी फसलों की कटाई के आखिरी दौर में एक बार फिर बेमौसम बारिश और भीषण ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई हैं. सोमवार शाम सीतामऊ तहसील के कई गांव में अचानक तेज आंधी के साथ बारिश और भीषण ओलावृष्टि हुई. जिससे गेहूं, चना, लहसुन और अलसी समेत तमाम रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. पीड़ित किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

मंदसौर में बारिश और भारी ओलावृष्टि (ETV Bharat)

प्राकृतिक मार से किसानों की आर्थिक कमर टूटी

मंदसौर में इन दिनों किसान फसलों की कटाई और गहाई के आखिरी दौर में व्यस्त है, इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. प्राकृतिक प्रकोप होने के कारण अब किसान कर्ज भरने की स्थिति में नहीं रहे. सहकारी बैंकों ने किसानों को अपना कर्ज भरने के लिए 31 मार्च तक के नोटिस जारी किए हैं. कई किसान आनन-फानन में अपनी फसलें काटकर रकम जमा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन प्राकृतिक मार से उनकी आर्थिक कमर टूट गई है.

आरबीसी के मुताबिक मुआवजे का आश्वासन

ग्राम लोगनी और दिखनिया के किसानों ने बताया कि नियमित तिथि को छोड़ अब वे भविष्य में भी फसल के कर्ज को अदा करने की स्थिति में नहीं है. किसानों ने सरकार से तत्काल मुआवजा देने और आर्थिक मदद करने की गुहार लगाई है.

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ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान (ETV Bharat)

सीतामऊ तहसील की एसडीएम शिवानी गर्ग ने बताया, "क्षेत्र में तेज बारिश और ओलावृष्टि के समाचार मिले हैं. मंगलवार के दिन तत्काल राजस्व अमले को भेजकर नुकसान का सर्वे किया जाएगा. सर्वे के बाद ही आरबीसी के नियमों के मुताबिक किसानों को मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी." मंदसौर में पिछले डेढ़ महीने में 3 बार भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है. जिससे किसानों को रबी फसलों का भारी नुकसान हुआ है.

उज्जैन में भारी बारिश और ओलावृष्टि का कहर

उज्जैन में सोमवार शाम होते-होते मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया. पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश और ओलावृष्टि हुई. जिसका किसानों की तैयार फसलों पर सीधा असर पड़ा. हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही 2 दिनों का अलर्ट जारी किया था.

मंदसौर और उज्जैन में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि (ETV Bharat)

बेमौसम बारिश से जमीन पर गिरी फसलें

उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्र घटिया, बड़नगर, महिदपुर, नागदा, खाचरोद और तराना सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई. जिससे किसानों की गेहूं की फसल जो नमी के कारण खेत में खड़ी थी, वह जमीन पर गिर गई. इसके अलावा प्याज, लहसुन जैसी फसलों पर ओलावृष्टि का सीधा असर पड़ा है.

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मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम वर्षा (ETV Bharat)

सरकार से मदद की गुहार

मालवा में गेहूं की फसल के साथ आलू, प्याज, लहसुन की फसल भी बड़ी मात्रा में की जाती है. आलू फरवरी, मार्च तक निकल चुके हैं लेकिन प्याज और लहसुन की फसल खेतों में खड़ी हैं, जो ओलावृष्टि के कारण जमीन पर गिर गई हैं. किसानों ने नुकसान हुई फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग की है.

इंदौर में तेज गर्मी का कहर

इंदौर में मार्च माह में आमतौर पर भीषण गर्मी होती है, लेकिन इस बार मौसम बदला हुआ है. पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश और ओले गिर रहे हैं. वहीं इंदौर में भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है. मौसम वैज्ञानिक इसे दक्षिणी विक्षोभ का असर बता रहे हैं. जिसके चलते अप्रैल माह के पहले हफ्ते तक अंचल में बूंदाबांदी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं.

डॉ. आनंद हर्षाना ने दी जानकारी (ETV Bharat)

एक सप्ताह तक बूंदाबांदी के आसार

दरअसल, मार्च महीना समाप्ति की ओर है और इस साल मार्च के पूरे महीने मौसम में बदलाव देखने को मिला है. शुरुआती 15 दिन गर्मी पड़ी और तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया. वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक दर्ज किया गया, लेकिन मार्च माह के आखिरी में पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसम प्रणालियों के एक्टिव रहने से प्रदेश के कई इलाकों में बादल, बारिश, तेज हवाओं का दौर चल रहा है.

जिससे गर्मी सामान्य बनी हुई है लेकिन रात के तापमान में जरूर 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है. 30 मार्च सोमवार को मंदसौर समेत उज्जैन संभाग के कई इलाकों में बारिश हुई. जिसे अप्रैल के पहले सप्ताह तक जारी रहने के आसार हैं.

36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान

इंदौर में इस बार मार्च का पहला पखवाड़ा तो खूब तपा और अधिकतम तापमान का आंकड़ा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा. लेकिन दूसरे पखवाड़े में गर्मी से थोड़ी राहत है. पिछले 2 दिनों से दोपहर की तेज धूप से राहत है. तापमान की बात करें तो इंदौर में कृषि कॉलेज स्थित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र से मिले आंकड़ों के अनुसार, कुछ दिनों से पारा 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की बढ़ोतरी हुई है. यह सामान्य से करीब तीन डिग्री सेल्सियस अधिक है.

इंदौर में कई दिनों तक छाए रहेंगे बादल

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम विक्षोभ फिर एक्टिव हुआ है जिसके असर से प्रदेश के कई इलाकों में बादल छा रहे हैं. कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. इंदौर और आसपास के कुछ इलाकों में सोमवार दोपहर भी मध्यम बारिश हुई. जिससे शहर का मौसम थोड़ा सुहाना हो गया. पश्चिमी विक्षोभ उत्तर की ओर से सक्रिय है. इसके अलावा एक चक्रवाती सिस्टम का घेरा ओडिशा पर बना हुआ है. इसका असर प्रदेश के विभिन्न इलाकों पर पड़ रहा है. बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना होते हुए हवा का रुख बार-बार बदल रहा है.

इस वजह से अभी इंदौर सहित प्रदेश में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों ओर से नमी आएगी. इसके प्रभाव से आगामी दिनों में इंदौर में बादल छाएंगे. मौसम विभाग की मानें तो अप्रैल के पहले सप्ताह तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. बादल, बारिश, हवाएं बनीं रहेंगी. इस सप्ताह कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, कहीं बूंदा बांदी, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है.

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