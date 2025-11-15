मंदसौर में कर्ज में डूबे बेटे की चाल, खुद की किडनैपिंग कर पिता से मांगी 50 लाख की फिरौती
मंदसौर में कर्ज में डूबे बेटे ने पिता से वसूली करने खुद के अपहरण की रची साजिश, दोस्तों के जरिए 50 लाख की मांगी फिरौती.
मंदसौर: मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है. पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर कमल जैन के बेटे के फर्जी अपहरण की कहानी का चंद घंटे में ही पर्दाफाश कर दिया है. शामगढ़ निवासी इंजीनियर कमल जैन ने शुक्रवार की देर रात अपने बेटे हर्षल जैन के अपहरण और 50 लाख की फिरौती मांगने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इस घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था. लेकिन पुलिस ने इस फर्जीवाड़े की जांच कर तत्काल मामले का खुलासा कर दिया है.
बेटा ही निकला आरोपी, दो गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि हर्षल जैन ही निकला. जिसने कर्ज में डूबे होने के चलते अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रची. पुलिस ने परिजन से 50 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश का खुलासा किया है. पुलिस ने हर्षल और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि मामले में दो आरोपी अभी भी फरार है.
फोन कर पिता से मांगी रिश्वत
शुक्रवार की देर शाम पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर कमल जैन ने शामगढ़ थाने पर अपने बेटे हर्षल जैन के अपहरण होने और 50 लाख रुपए की फिरौती की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कमल जैन ने अज्ञात फोन से उसके मोबाइल पर बेटे का अपहरण कर लेने और बदले में 50 लाख रुपए लौटाने की बात कही थी. इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी तत्काल हरकत में आए और उन्होंने कमल जैन के फोन से आए मोबाइल कॉल की जांच शुरू कर दी.
दोस्त ने उगले साजिश के सारे राज
इस मामले के बाद हर्षल जैन के मित्र गणपत सिंह के फरार होने की जानकारी मिली. लेकिन पुलिस ने उसके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस कर देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके गिरफ्तार होने के बाद गणपत सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए हर्षल जैन के इशारे पर ही अपहरण की झूठी साजिश और फिरौती मांगने की घटना का खुलासा किया है. इस मामले में हर्षल और गणपत के दो और मित्र जनरल सिंह और कुलदीप कहार भी शामिल हैं. हालांकि घटना के बाद से ही दोनों फरार हैं.
कर्ज में डूबा था हर्षल
बताया जा रहा है कि हर्षल जैन कोटा में इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री और लोहे के उपकरण बनाने के कारोबार से जुड़ा हुआ है. लेकिन कर्ज में डूबने के कारण उसने अपने पिता से ही 50 लाख रुपए ऐंठ कर भरपाई करने की साजिश रची. इस मामले में उसने अपने दोस्त गणपत सिंह और जनरल सिंह के साथ मिलकर अपहरण की कहानी बनाई थी. इस घटना में कमल जैन की शिकायत के बाद पुलिस ने मोबाइल काल की डिटेल और हर्षल जैन के कारोबार के सिलसिले में कड़ी पूछताछ करते हुए गणपत सिंह को तत्काल गिरफ्तार कर लिया. हालांकि पुलिस अभी हर्षल के पिता कमल जैन से भी पूछताछ कर रही है.
मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि, ''हर्षल जैन द्वारा ही फर्जी अपहरण की कहानी बनाई गई थी. जिसमें पुलिस ने 7 अधिकारियों की टीम लगाकर तत्काल मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हर्षल जैन और उसके साथी गणपत को गिरफ्तार कर लिया है. उनसे पूछताछ के लिए दो दिन की रिमांड मिली है.''