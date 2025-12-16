नेपाली शतावर की खेती में मुनाफा ही मुनाफा, 90000 प्रति क्विंटल बिकती हैं गांठे
मंदसौर के सीतामऊ में किसान ने परंपरागत खेती छोड़ शुरू की आयुर्वेदिक औषधियों की खेती. नेपाल में बोई जाने वाली शतावर की उगाई फसल.
December 16, 2025
मंदसौर: सोयाबीन और प्याज के मार्केट में वाजिब दाम न मिलने से अफीम उत्पादक जिले मंदसौर के किसानों ने तंग आकर अब नई और विदेशी फसलों को पैदा करने की शुरुआत की है. वर्तमान में परंपरागत खेती में मुनाफा निकलना तो दूर अब लागत भी नहीं निकल पा रही है. ऐसे में सीतामऊ तहसील के एक युवा किसान ने इस बार नेपाल में पैदा की जाने वाली शतावर की फसल उगाई है. आयुर्वेदिक औषधियों में अहम स्थान रखने वाली शतावर की बाजार में कीमत भी काफी महंगी बताई जा रही है. दिनों दिन इसकी डिमांड बढ़ने से किसानों के लिए यह खेती फायदे का विकल्प भी माना जा रहा है.
नेपाली शतावर की खेती
सीतामऊ निवासी सुनील कुमार चौहान ने अपने खेत में इस बार नेपाल में पैदा होने वाली नेपाली शतावर की फसल उगाई है. खेती के क्षेत्र में नवाचार करते रहने वाले सीतामऊ निवासी किसान सुनील चौहान ने बताया कि "नेपाली शतावर की खेती करने का तरीका सोशल मीडिया के माध्यम से सीखा था. इसके बाद इस फसल के बीज सीमावर्ती जिले बरेली से लेकर आए और उसकी नर्सरी तैयार करके आधुनिक पद्धति से इसकी रोपाई की."
3000 रुपए किलो में खरीदा बीज
किसान सुनील चौहान ने बताया कि " 3000 रुपए किलो में बीज खरीदा और एक एकड़ के लिए उन्हें 6000 रुपए के बीज खरीदी में लागत आई. 1750 रुपए के जैविक उर्वरक और करीब 10000 कीमत का देसी खाद मिलाकर भी इसमें बुवाई से पहले भुरकाव किया. इसके बाद आधुनिक पद्धति से बेड निकाल कर दो फीट की दूरी पर एक-एक पौधे की रोपाई की. इसके बाद मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम लगाकर उसमें सिंचाई की शुरुआत कर दी."
एक एकड़ में लहलहा रही फसल
किसान सुनील ने बारिश की शुरुआत के समय ही जुलाई में इस फसल की बुवाई कर दी थी. 7 महीने बाद अब उनके एक एकड़ लगाई गई यह फसल हरी भरी होकर लहलहा रही है. इस 2 वर्षीय फसल के बीच किसान ने लहसुन की आंतरिक फसल भी बोई है. जो उन्हें लागत मूल्य में कमी के लिए अतिरिक्त मुनाफा देगी. सुनील कुमार ने नेपाली शतावर बोने के लिए उद्यानकी विभाग के अधिकारियों से सलाह मशवरा भी किया था. इसके बाद उन्होंने पहले साल एक एकड़ में इस फसल को लगाया है.
90000 रुपए प्रति क्विंटल बिकती हैं गांठे
प्लाट में खड़े पौधों में अब जड़ों की गांठे बनने लगी हैं. सुनील ने बताया कि "नेपाली शतावर की गांठे 2 साल में पैदा होती हैं और एक बीघा जमीन में 6 से 7 क्विंटल उत्पादन मिलता है. इस मान से एक एकड़ में 10 से 12 क्विंटल सूखी जड़ें प्राप्त होंगी. जिनकी बाजार में 90000 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य से दाम मिलने का अनुमान है."
'आयुर्वेदिक औषधि के लिए मालवा की जलवायु अनुकूल'
सुनील को तकनीकी सुझाव देने वाले उद्यानकी विभाग के जिला अधिकारी के सी सोलंकी ने बताया कि "मंदसौर जिले में कुछ किसानों ने अब आयुर्वेदिक फसलों की ओर रुख किया है. प्रारंभिक तौर पर इनके परिणाम अच्छे मिलने से नेपाली शतावर, अश्वगंधा, कस्तूरी भिंडी और अकरकरा जैसी फसलें अब किसानों के लिए फायदे की खेती बन सकती हैं. इसलिए उन्होंने परंपरागत खेती के बजाय नई और आधुनिक पद्धति से की जाने वाली खेती के बारे में किसानों को सलाह दी है. मालवा इलाके की जलवायु अनुकूल होने के कारण मौसम को ध्यान में रखते हुए इन फसलों को बोना किसानों के लिए लाभप्रद हो सकता है."