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मंदसौर की पैराशूटर रानी टांक की ऊंची उड़ान, दिव्यांगता को पछाड़ जीता गोल्ड मेडल

मंदसौर की स्टार शूटर रानी टांक ने भोपाल में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग प्रतियोगिता में किया कमाल, 10 मीटर पिस्टल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता.

MANDSAUR RANI TANK WIN GOLD MEDAL
शूटर रानी टांक ने इंडिया ओपन शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 2:05 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: यदि हौसले बुलंद हो तो कोई शारीरिक कमी भी लक्ष्य को पाने से रोक नहीं सकती है. ऐसा ही मंदसौर की पैराशूटर रानी टांक ने कर दिखाया है. भोपाल में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीत कर लौटी हैं. शूटर रानी टांक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर पिस्टल एनआर एसएच1 कैटेगरी में यह उपलब्धि हासिल की है.

10 मीटर पिस्टल में जीता गोल्ड मेडल

पैरों में दिव्यांगता और निशानेबाजी जैसे मंहगे खेल के लिए संसाधनों की कमी के बावजूद रानी ने इस खेल को चुना और संघर्ष कर यह सफलता पाई है. शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए रानी प्रतिदिन ट्रेन से मंदसौर से रतलाम स्थित शूटिंग रेंज पर आती थीं. जहां निशानेबाजी कोच भूपेंद्र सिंह सिसोदिया ट्रेनिंग देते थे. कोच भूपेंद्र सिंह के सहयोग से रानी ने यह मुकाम हासिल किया है. भोपाल में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब नेशनल ट्रायल्स के लिए भी रानी को क्वालिफिकेशन मिला है.

मंदसौर की पैराशूटर रानी टांक ने सोने पर साधा निशाना (ETV Bharat)

नीरज चोपड़ा हैं रानी के प्रेरणा स्रोत

नेशनल ओपन निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अपनी कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाली रानी टांक मंदसौर की रहने वाली हैं. मंदसौर के शासकीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष विभाग) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं. बचपन से ही पैर में दिव्यांगता की वजह से वह किसी खेल से नहीं जुड़ पाईं. लेकिन अपने आदर्श नीरज चोपड़ा को देश के लिए पदक जीतते हुए देखकर रानी टैंक ने भी निशानेबाजी में करियर बनाने का लक्ष्य बनाया और स्थानीय शूटिंग अकादमी से ही पिस्टल शूटिंग की शुरुआत की.

win gold medal in Shooting Competition
10 मीटर पिस्टल एनआर में गोल्ड मेडल जीता (ETV Bharat)

दिव्यांगता को नहीं बनने दिया बाधा

बेहतर ट्रेनिंग के लिए रानी ने रतलाम की एमर्स शूटिंग अकादमी में कोच भूपेंद्र सिंह से ट्रेनिंग लेना शुरू किया. आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होने की वजह से रानी इंपॉर्टेंट पिस्तौल तो नहीं खरीद सकीं, लेकिन साधारण पिस्टल से ही पहली बार में अपनी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर परिवार के साथ ही मंदसौर और रतलाम जिले का नाम रोशन किया.

रानी के कोच भूपेंद्र सिंह ने बताया, "वह सामान्य बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है. क्योंकि संसाधनों की कमी और दिव्यांगता के बावजूद वह मंदसौर से रतलाम ट्रेन से अप डाउन कर ट्रेनिंग करती हैं. इसके अलावा वह शासकीय सेवा में होने के बावजूद नौकरी के साथ खेल की ट्रेनिंग को भी मैनेज कर रही हैं."

मंदसौर की पैरा शूटर रानी का लक्ष्य भारत के लिए पैरा ओलंपिक खेलना और पदक जीतना है. रानी टांक उन सभी लोगों के लिए भी एक मिसाल है जो जीवन में आई कठिनाईयों की वजह से लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं या कोशिश करना छोड़ देते हैं.

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