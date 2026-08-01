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नेताजी को चढ़ा जोश, घर-घर जाकर खुलवाए स्मार्ट मीटर, बिजली दफ्तर में लगा 'करंट'

मंदसौर में स्मार्ट मीटर के विरोध में बारिश के बीच चक्काजाम ( ETV BHARAT )

बिजली कंपनी के अधिकारियों की चेतावनी से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहवासियों ने बीपीएल चौराहे पर चक्काजाम कर दिया. शुक्रवार शाम 7 बजे सभी लोग चौराहे पर बैठ गए और स्मार्ट मीटर जमा करने की मांग करने लगे. बिजली कंपनी के अधिकारियों ने मीटर वापस लेने से इनकार कर दिया और थाने पर जाकर कांग्रेस नेता दीपक सिंह गुर्जर और उनके 11 साथियों के खिलाफ शासकीय काम में बाधा डालने की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया.

मंदसौर में बिजली कंपनी द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर का विरोध बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस नेता दीपक सिंह गुर्जर ने शुक्रवार दोपहर को मीटर खोलो अभियान शुरू किया. नाहर सैयद और संजीत रोड इलाके में दीपक गुर्जर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर घरों में लगे स्मार्ट मीटर को खोल डाले. स्मार्ट मीटर लेकर कांग्रेसी इन्हें जमा करने के लिए बिजली कंपनी के दफ्तर पहुंचे. इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिजली कंपनी के अधिकारियों ने फटकार लगाते हुए शासकीय काम में बाधा के मामले में प्रकरण दर्ज करने की चेतावनी दी.

मंदसौर : शहर में घरों में लगाए गए स्मार्ट मीटर के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए. इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने घर-घर पहुंच कर स्मार्ट मीटर खुलवा डाले. इसके बाद वे इन मीटर को लेकर बिजली ऑफिस पहुंचे, जहां विवाद बढ़ गया.

बिजली कंपनी की शिकायत पर एफआईआर

कांग्रेस नेता दीपक सिंह गुर्जर ने बताया "उन्होंने 2 महीने पहले ही इन मीटर को हटाने की चेतावनी दी थी. लेकिन जब कर्मचारियों और अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की तो उन्होंने सम्मानपूर्वक मीटर खोलकर ऑफिस में जमा करवाने की कार्रवाई की." सिटी कोतवाली थाना टीआई पुष्पेंद्र सिंह ने बताया "बिजली कंपनी के ईई योगेश आठवले की शिकायत पर कांग्रेस नेता दीपक सिंह गुर्जर और 11 साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है."

बिजली कंपनी व पुलिस के बीच विवाद

शामगढ़ में बिजली कर्मचारियों और पुलिस विभाग के बीच तनातनी हो गई. बिजली कंपनी के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि चोरी रोकने के दौरान उपभोक्ताओं ने मारपीट की. जब पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया तो मामला गर्मा गया. बिजली कंपनी के अधिकारियों ने थाने का घेराव करते हुए वहां की लाइट काट दी. बिजली कटने के कारण पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी परेशान हो गए. शुक्रवार शाम दो उपभोक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, तब जाकर बिजली कर्मचारियों ने थाने की लाइट चालू की.

बिजली कंपनी व पुलिस के बीच विवाद (ETV BHARAT)

बिजली चोरी मामले में मारपीट का आरोप

शामगढ़ थाने के चंदवासा गांव में दो दिन पहले बिजली चोरी के मामले में जूनियर इंजीनियर दुर्गेश सिंह और बिजली कंपनी का अमला एक शॉपिंग कांप्लेक्स में अवैध लूप लेकर बिजली चोरी करने की कार्रवाई करने पहुंचा था. आरोप है कि बिजली चोरी करने वालों ने जेई और कर्मचारियों के साथ मारपीट की. इस मामले में केस दर्ज नहीं करने पर शुक्रवार सुबह बिजली कर्मचारियों में आक्रोश फूट पड़ा. शामगढ़ सर्कल के तमाम कर्मचारी और अधिकारी सड़कों पर उतर आए.

बिजली अधिकारी व पुलिस के अपने तर्क

बिजली कंपनी के जूनियर इंजिनियर दुर्गेश सिंह ने बताया "28 जुलाई को बिजली चोरी के मामले में ईश्वर सिंह और प्रहलाद सिंह के शॉपिंग कंपलेक्स पर बिजली चोरी की रोकथाम की कार्रवाई करने पहुंचे. इस दौरान दोनों ने उनके साथ मारपीट की गई." चंदवासा चौकी प्रभारी मनोज महाजन ने बताया "मामला जांच में होने की वजह से प्रकरण दर्ज करने में देरी हुई. आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार की शाम शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है."