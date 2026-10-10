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मंदसौर में बिजली कटौती के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान, आधी रात तक चक्काजाम

मंदसौर : लोड शेडिंग और मेंटेनेंस के नाम पर हो रही बिजली कटौती से लोगों में भारी आक्रोश है. खासकर किसानों में. मंदसौर जिले के 4 स्थानों पर शुक्रवार रात को आम नागरिकों के साथ ही किसानों ने प्रदर्शन किया. कहीं बिजली ग्रिड का घेराव किया तो कहीं चक्काजाम हुआ. देर रात तक प्रदर्शन होते रहे.

बिजली कटौती के विरोध में शुक्रवार रात गरोठ, सुवासरा के ढलपत, बालागुड़ा और शामगढ़ में लोगों ने बिजली ग्रिडों का घेराव किया. आक्रोशित किसानों ने गरोठ- भोपाल रोड पर 3 घंटे तक चक्काजाम किया. जाम से दोनों और वाहनों की लंबी लाइनें लग गईं. आक्रोशित किसानों ने सड़कों पर ही लेट कर नारेबाजी की. धलपत में भी किसानों ने ग्रिड पर पहुंचकर कर्मचारियों को बंधक बना लिया और हंगामा किया. मल्हारगढ़ के ग्राम बालागुड़ा में भी किसानों ने ग्रिड पर धरना दिया.

गरोठ में भड़के किसान सड़क पर बैठकर बिजली कंपनी के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते रहे. काफी देर बाद एसडीएम राहुल सिंह चौहान बिजली कंपनी के अधिकारियों को लेकर पहुंचे. उन्होंने किसानों से बातचीत की. किसान लोकेंद्र सिंह ने बताया "इलाके में पानी की कमी है. जलस्तर काफी नीचे है. इस सीजन में कम पानी में पैदा होने वाली फसलों की बुवाई करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन बिजली कटौती से खेती का काम ठप है. समय पर सिंचाई नहीं हुई तो सालभर तंगी का सामना करना पड़ेगा."

किसानों ने ढोल बजाकर किया प्रदर्शन

किसान नेता सुरेश सुनील मंदलिया ने कहा "बिजली कंपनी के अधिकारी फोन तक रिसीव नहीं करते. कई बार ग्रिड पर कर्मचारी भी नहीं रहते. वहां मौजूद चौकीदार द्वारा अधिकारियों के फील्ड में होने की बात कह कर टाल दिया जाता है." बालागुड़ा के यशवंत पाटीदार ने बताया "सरकार तक हालातों की जानकारी भेजने के लिए वे ढोल बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं."

एसडीएम राहुल सिंह चौहान ने किसानों को समझाइश देकर बताया " बिजली कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं. 24 घंटे में घरेलू बिजली का मेंटेनेंस करने और 2 दिन के भीतर खेतों की लाइन सुधारने का निर्देश दिए हैं." थाना प्रभारी बलबीर सिंह यादव ने बताया "3 घंटे के जाम के बाद प्रशासन के आश्वासन पर किसानों ने देर रात जाम खोला."