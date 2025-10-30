ETV Bharat / state

मंदसौर में 15 हजार की रिश्वत लेते ओवरसीयर धराया, EOW की टीम ने किया गिरफ्तार

मंदसौर: ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम ने मंदसौर के प्रमुख डाकघर के अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ ओवरसियर के खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई की है. जिसमें उन्हें 15 हजार रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. बताया गया कि ओवरसीयर शिवकुमार मीणा अपने ही विभाग के एक कर्मचारी की विभागीय जांच को दुरुस्त करने के नाम पर 20 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था. इसी बात से परेशान कर्मचारी ने उज्जैन एसपी को मामले की शिकायत की थी. जिसके बाद ईओडब्ल्यू की 12 लोगों की टीम ने यहां पहुंचकर आरोपी शिवकुमार मीणा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

मंदसौर के प्रमुख डाकघर के अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ ओवर सीयर शिवकुमार मीणा ने शुभम खींची से विभागीय जांच के नाम पर 20 हजार रुपए मांगे थे. शुभम खिंची उन्हीं के कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं. शुभम खींची ने बताया कि विभाग के आला अधिकारी विभागीय जांच में दंडित करने की धमकी दे रहे थे और पिछले 1 महीने से रिश्वत की भी मांग कर रहे थे. बार-बार पैसे की मांग से तंग आकर शुभम खींची ने एसपी ई ओ डब्लू उज्जैन को मामले की शिकायत कर दी.

ओवरसीयर के 15000 रुपए लेते रंगे हाथ धराए (ETV Bharat)

कार्यालय से जब्त किए गए कई दस्तावेज

शिकायत के बाद एसपी ने मामले की जांच करवाते हुए सही पाए जाने पर ट्रैप करने की कार्रवाई की. डीसीपी अमित कुमार और टीआई के साथ 12 सदस्य की टीम ने अधीक्षक जगदीश प्रसाद के कार्यालय में पहुंचकर कार्रवाई की. जिसमें ओवरसीयर शिवकुमार मीणा को पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

डाकघर के अधीक्षक कार्यालय में ईओडब्ल्यू की टीम का छापा (ETV Bharat)

जांच में सामने आया कि शिवकुमार मीणा, कार्यालय अधीक्षक जगदीश प्रसाद के इशारे पर कर्मचारी शुभम खींची से रिश्वत ले रहे थे. इसलिए विभाग ने दोनों अधिकारियों को जांच में शामिल करते हुए कार्यालय के कई दस्तावेज जब्त कर लिए हैं. इस मामले में डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि "भारतीय न्याय संहिता की धारा 7 में दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.