ETV Bharat / state

मंदसौर में 15 हजार की रिश्वत लेते ओवरसीयर धराया, EOW की टीम ने किया गिरफ्तार

मंदसौर के प्रमुख डाकघर के अधीक्षक कार्यालय में ईओडब्ल्यू की टीम का छापा, रिश्वत लेने के आरोप में ओवरसीयर सहित अधीक्षक गिरफ्तार.

MANDSAUR 2 BRIBE ACCUSED ARRESTED
रिश्वत लेने के आरोप में 2 गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंदसौर: ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम ने मंदसौर के प्रमुख डाकघर के अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ ओवरसियर के खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई की है. जिसमें उन्हें 15 हजार रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. बताया गया कि ओवरसीयर शिवकुमार मीणा अपने ही विभाग के एक कर्मचारी की विभागीय जांच को दुरुस्त करने के नाम पर 20 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था. इसी बात से परेशान कर्मचारी ने उज्जैन एसपी को मामले की शिकायत की थी. जिसके बाद ईओडब्ल्यू की 12 लोगों की टीम ने यहां पहुंचकर आरोपी शिवकुमार मीणा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

विभागीय जांच के नाम पर मांगे पैसे

मंदसौर के प्रमुख डाकघर के अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ ओवर सीयर शिवकुमार मीणा ने शुभम खींची से विभागीय जांच के नाम पर 20 हजार रुपए मांगे थे. शुभम खिंची उन्हीं के कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं. शुभम खींची ने बताया कि विभाग के आला अधिकारी विभागीय जांच में दंडित करने की धमकी दे रहे थे और पिछले 1 महीने से रिश्वत की भी मांग कर रहे थे. बार-बार पैसे की मांग से तंग आकर शुभम खींची ने एसपी ई ओ डब्लू उज्जैन को मामले की शिकायत कर दी.

ओवरसीयर के 15000 रुपए लेते रंगे हाथ धराए (ETV Bharat)

कार्यालय से जब्त किए गए कई दस्तावेज

शिकायत के बाद एसपी ने मामले की जांच करवाते हुए सही पाए जाने पर ट्रैप करने की कार्रवाई की. डीसीपी अमित कुमार और टीआई के साथ 12 सदस्य की टीम ने अधीक्षक जगदीश प्रसाद के कार्यालय में पहुंचकर कार्रवाई की. जिसमें ओवरसीयर शिवकुमार मीणा को पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

Mandsaur post office raids
डाकघर के अधीक्षक कार्यालय में ईओडब्ल्यू की टीम का छापा (ETV Bharat)

जांच में सामने आया कि शिवकुमार मीणा, कार्यालय अधीक्षक जगदीश प्रसाद के इशारे पर कर्मचारी शुभम खींची से रिश्वत ले रहे थे. इसलिए विभाग ने दोनों अधिकारियों को जांच में शामिल करते हुए कार्यालय के कई दस्तावेज जब्त कर लिए हैं. इस मामले में डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि "भारतीय न्याय संहिता की धारा 7 में दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.

TAGGED:

MANDSAUR 2 BRIBE ACCUSED ARRESTED
MANDSAUR POST OFFICE RAIDS
MANDSAUR ARRESTED TAKING BRIBE
EOW UJJAIN TEAM ACTION
MANDSAUR EOW RAIDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बेटी की खुशी के लिए पिता ने कबाड़ से बना दी मिनी बाइक, देखने को दूर-दूर भागे आ रहे लोग

शाजापुर जिले में साउथ अफ्रीका की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़े 448 काले हिरण

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.