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मंदसौर से इंटरनेशनल स्मगलिंग, डाकघर में पार्सल बुक, चॉकलेट्स के बीच 2KG अफीम

मंदसौर डाकघर से युवक ने कनाडा भेजने के लिए पार्सल बुक किया. संदिग्ध लगने पर पूछताछ और फिर पार्सल खोले तो निकली अफीम.

Mandsaur Opium Smuggling
मंदसौर से इंटरनेशनल स्मगलिंग, डाकघर में पार्सल बुक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
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मंदसौर : मंदसौर से अफीम की तस्करी के लिए तस्कर नए-नए तरीके अपनाते हैं. वाहनों में खुफिया बॉक्स बनाकर, सब्जियों और फलों के वाहनों में भरकर और ट्रेनों और निजी बसों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है. अब तो तस्करों ने डाक विभाग को ही तस्करी का माध्यम बना लिया. मंदसौर में डाक पार्सल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने की साजिश नाकाम हो गई. नारकोटिक्स विभाग मामले की जांच में जुटा है.

कनाडा के ओंटारियो के लिए बुकिंग

सोमवार शाम मंदसौर के एक युवक ने अफीम की बड़ी खेप को कनाडा भेजने के लिए डाक पार्सल के जरिए का अनूठा रास्ता खोज निकाला. लेकिन डाक विभाग की मुस्तैदी से अफीम की ये बड़ी खेप सीमा पार जाने के पहले ही तत्काल पकड़ ली गई. हालांकि अफरातफरी के बीच तस्कर मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश जारी है. तस्कर ने अफीम की खेप को कनाडा के ओंटारियो शहर पहुंचाने के लिए डाक पार्सल की मदद ली. युवक मंदसौर के नई आबादी स्थित हेड पोस्ट ऑफिस की डाकघर ब्रांच 2 किलो का एक पार्सल लेकर पहुंचा और कनाडा के लिए बुक करने लगा.

डाकघर में पार्सल बुक, चॉकलेट्स के बीच 2 किलो अफीम (ETV BHARAT)

पार्सल संदिग्ध लगने पर युवक से पूछताछ

डाक विभाग के कर्मचारी पार्सल की बुकिंग कर रहे थे. तभी डाक विभाग के कर्मचारियों ने पार्सल में रखे सामान के बारे में जानकारी चाही. जैसे ही अधिकारियों ने पार्सल में भरे सामान के बारे में पूछताछ शुरू की, वैसे ही युवक घबराकर काउंटर छोड़कर भाग निकला. इसके बाद विभागीय अधिकारियों को मामला संदिग्ध लगा. डाक विभाग के अधिकारियों ने इस घटनाक्रम में मादक पदार्थ के तस्करी की आशंका जताते हुए नारकोटिक्स विभाग के अमले को मामले की सूचना दी.

Mandsaur Opium Smuggling
अफीम का पार्सल बुक करने वाला सीसीटीवी में कैद (ETV BHARAT)

डाकघर के सीसीटीवी फुटेज निकाले

थोड़ी देर में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की टीम डाकघर ऑफिस पहुंची और उन्होंने पैकेट को जब्त करते हुए सील कर दिया. टीम ने डाकघर में लगे सीसीटीवी के फुटेज निकाले और जांच शुरू कर दी. हालांकि युवक की पहचान नहीं हो पाई है. नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने डाक विभाग के अधिकारियों और काउंटर के कर्मचारियों से भी पूछताछ की. पता चला है कि युवक चॉकलेट के बीच अफीम की तस्करी कर रहा था जो मंदसौर से कनाडा भेजी जा रही थी.

नारकोटिक्स अमले ने अफीम के पैकेट जब्त किए

नारकोटिक्स के अमले ने पैकेट से भारी मात्रा में अफीम जब्त की है. नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी ने इस बारे में कुछ भी बताने से इंकार कर दिया. डाक विभाग की अधीक्षक ज्योति चपरोत ने बताया "जैसे ही युवक पार्सल की विदेशी बुकिंग के लिए यहां पहुंचा तो काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों को कुछ संदिग्ध सामान होने की आशंका हुई. काउंटर के कर्मचारियों ने मामले की खबर डाक विभाग के आला अधिकारियों को दी. जैसे ही अधिकारियों ने छानबीन शुरू की, युवक भाग निकला."

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