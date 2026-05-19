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मंदसौर से इंटरनेशनल स्मगलिंग, डाकघर में पार्सल बुक, चॉकलेट्स के बीच 2KG अफीम

सोमवार शाम मंदसौर के एक युवक ने अफीम की बड़ी खेप को कनाडा भेजने के लिए डाक पार्सल के जरिए का अनूठा रास्ता खोज निकाला. लेकिन डाक विभाग की मुस्तैदी से अफीम की ये बड़ी खेप सीमा पार जाने के पहले ही तत्काल पकड़ ली गई. हालांकि अफरातफरी के बीच तस्कर मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश जारी है. तस्कर ने अफीम की खेप को कनाडा के ओंटारियो शहर पहुंचाने के लिए डाक पार्सल की मदद ली. युवक मंदसौर के नई आबादी स्थित हेड पोस्ट ऑफिस की डाकघर ब्रांच 2 किलो का एक पार्सल लेकर पहुंचा और कनाडा के लिए बुक करने लगा.

मंदसौर : मंदसौर से अफीम की तस्करी के लिए तस्कर नए-नए तरीके अपनाते हैं. वाहनों में खुफिया बॉक्स बनाकर, सब्जियों और फलों के वाहनों में भरकर और ट्रेनों और निजी बसों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है. अब तो तस्करों ने डाक विभाग को ही तस्करी का माध्यम बना लिया. मंदसौर में डाक पार्सल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने की साजिश नाकाम हो गई. नारकोटिक्स विभाग मामले की जांच में जुटा है.

डाक विभाग के कर्मचारी पार्सल की बुकिंग कर रहे थे. तभी डाक विभाग के कर्मचारियों ने पार्सल में रखे सामान के बारे में जानकारी चाही. जैसे ही अधिकारियों ने पार्सल में भरे सामान के बारे में पूछताछ शुरू की, वैसे ही युवक घबराकर काउंटर छोड़कर भाग निकला. इसके बाद विभागीय अधिकारियों को मामला संदिग्ध लगा. डाक विभाग के अधिकारियों ने इस घटनाक्रम में मादक पदार्थ के तस्करी की आशंका जताते हुए नारकोटिक्स विभाग के अमले को मामले की सूचना दी.

अफीम का पार्सल बुक करने वाला सीसीटीवी में कैद (ETV BHARAT)

डाकघर के सीसीटीवी फुटेज निकाले

थोड़ी देर में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की टीम डाकघर ऑफिस पहुंची और उन्होंने पैकेट को जब्त करते हुए सील कर दिया. टीम ने डाकघर में लगे सीसीटीवी के फुटेज निकाले और जांच शुरू कर दी. हालांकि युवक की पहचान नहीं हो पाई है. नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने डाक विभाग के अधिकारियों और काउंटर के कर्मचारियों से भी पूछताछ की. पता चला है कि युवक चॉकलेट के बीच अफीम की तस्करी कर रहा था जो मंदसौर से कनाडा भेजी जा रही थी.

नारकोटिक्स अमले ने अफीम के पैकेट जब्त किए

नारकोटिक्स के अमले ने पैकेट से भारी मात्रा में अफीम जब्त की है. नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी ने इस बारे में कुछ भी बताने से इंकार कर दिया. डाक विभाग की अधीक्षक ज्योति चपरोत ने बताया "जैसे ही युवक पार्सल की विदेशी बुकिंग के लिए यहां पहुंचा तो काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों को कुछ संदिग्ध सामान होने की आशंका हुई. काउंटर के कर्मचारियों ने मामले की खबर डाक विभाग के आला अधिकारियों को दी. जैसे ही अधिकारियों ने छानबीन शुरू की, युवक भाग निकला."