मंदसौर के भाजपा नेता के मर्डर का खुला राज, पिता ने दी थी 5 लाख की सुपारी, 5 गिरफ्तार

मंदसौर: लंबी जांच के बाद नाहरगढ़ थाना पुलिस ने भाजपा के युवा नेता श्यामलाल धाकड़ के अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने मृतक के पिता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस सनसनीखेज मामले की सबसे खास बात यह है कि मृतक के पिता दौलतराम धाकड़ ने अपने बेटे को मरवाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी. जांच में सामने आया है कि भाजपा नेता श्यामलाल धाकड़ के गांव की ही किसी महिला से अवैध संबंध थे और वह अपनी पैतृक संपत्ति महिला के नाम करने की योजना बना रहा था. इसलिए पिता ने उसकी हत्या की साजिश रची थी.

मंदसौर की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने नाहरगढ़ भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष श्याम लाल धाकड़ की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है. एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि "घटना 18 जुलाई 2025 को हुई थी. जिसमें पुलिस ने श्यामलाल धाकड़ का शव, उसके मकान की ऊपरी मंजिल पर बने एक कमरे से बरामद किया था. श्यामलाल धाकड़ की धारदार हथियार से हत्या की गई थी और इस मामले के बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की थी. इस मामले में मृतक के पिता दौलत राम धाकड़ सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पिता ने ही अपने बेटे की हत्या की साजिश रची थी."

पिता ने दी थी 5 लाख की सुपारी

'बेटे की हत्या के लिए दी थी 5 लाख की सुपारी'

एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि "मृतक श्यामलाल धाकड़ के गांव की ही किसी महिला से अवैध संबंध थे और इस बात को लेकर उसके घर में आए दिन वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि श्यामलाल धाकड़ द्वारा अपनी पैतृक संपत्ति इस महिला के नाम करने की तैयारी की जा रही थी. इसी बात से पिता दौलतराम धाकड़ खासे नाराज थे लिहाजा उन्होंने पास के ही गांव के 3 युवकों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची. इसमें परिवार का भी एक व्यक्ति शामिल था. बेटे की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी. पहले 50 हजार रुपए दिए गए थे और घटना के बाद साढ़े 4 लाख रुपए दिए गए थे."

'पिता समेत 5 आरोपी गिरफ्तार'

एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि "इस घटनाक्रम में लंबी जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पिता दौलत राम धाकड़, गोपाल धाकड़, रंगलाल बांछड़ा, सुमित बांछड़ा और अटलू बांछड़ा को गिरफ्तार कर लिया है. रंगलाल, सुमित और अटलू ने गोपाल धाकड़ के साथ मिलकर 17 जुलाई की रात, ऊपर बने कमरे में कुल्हाड़ी और चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर दी थी."