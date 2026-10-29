सुनसान फार्म हाउस पर काला साम्राज्य, मॉडर्न मिक्सर से बन रहा था दूध, केमिकल का ढेर देख उड़े होश
पुलिस ने नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर की छापामार कार्रवाई, भारी मात्रा में मिल्क पाउडर,वनस्पति घी और दूध बनाने की आधुनिक मशीने जप्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:30 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 10:45 AM IST
मंदसौर: दीपावली के त्योहार के पहले मंदसौर पुलिस ने नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर छापा मार कार्रवाई की है. शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डूंगर खेड़ी में एक फार्म हाउस पर यह गोरख धंधा कई दिनों से चल रहा था. पुलिस की टीम ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में मिल्क पावडर, वनस्पति घी के डब्बे और दूध बनाने का केमिकल जप्त किया है. पुलिस की टीम ने मौके से दूध बनाने की आधुनिक मिक्सर मशीनें और डीप फ्रीजर भी जप्त किए हैं. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
फार्म हाउस में चल रही थी दूध बनाने की फैक्ट्री
शामगढ़ थाना पुलिस की टीम ने बुधवार की शाम ग्राम डूंगर खेड़ी में एक फार्म हाउस पर छापा मारते हुए वहां चल रही नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मौके से नकली दूध बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले माल और केमिकल बरामद किया है. ग्राम डूंगर खेड़ी निवासी कृष्ण पाल सिंह और शिवराज सिंह नामक आरोपी आधुनिक तरीके से एक फैक्ट्री के जरिए कई दिनों से नकली दूध बनाने का गोरखधंधा कर रहे थे. इस मामले में पुलिस को मिली गोपनीय सूचना पर उन्होंने छापामार कार्रवाई की है.
5 क्विंटल मिल्क पाउडर, केमिकल जब्त
पुलिस ने यहां लगी दो मिक्सर मशीने और बड़े डीप फ्रीजर भी बरामद किए हैं. रात के समय आरोपी मिल्क पाउडर, वनस्पति घी और केमिकल को मिक्सर मशीनों से नकली दूध बनाकर रोजाना आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे. पुलिस ने करीब 5 क्विंटल मिल्क पाउडर, 15 टीन वनस्पति घी, दूध सप्लाई करने वाले कंटेनर और करीब 1 क्विंटल के आसपास केमिकल बरामद किया है. दोनों आरोपी त्योहारी सीजन में नकली दूध बनाकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में सप्लाई करने वाले थे.
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पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप
गांव में एक सुनसान जगह चल रही इस फैक्ट्री में अचानक पुलिस की कार्रवाई होने से हड़कंप मच गया है. थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय ने बताया कि, ''गांव के दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. जिनके नाम कृष्ण पाल सिंह और शिवराज सिंह हैं, दोनों से पूछताछ जारी है. छापामार कार्रवाई के बाद उन्होंने इस मामले में खाद्य विभाग के अधिकारियों और राजस्व की टीम को सूचना दी है. वे मामले की अलग से जांच करेंगे.'' उन्होंने बताया कि, ''नकली दूध बनाने की फैक्ट्री की सूचना मिलने के बाद उन्होंने एक टीम गठित की थी और इसके बाद उन्होंने देर रात यह कार्रवाई की है.''