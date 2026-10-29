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सुनसान फार्म हाउस पर काला साम्राज्य, मॉडर्न मिक्सर से बन रहा था दूध, केमिकल का ढेर देख उड़े होश

यूरिया और पॉम आइल से बन रहा था दूध ( ETV Bharat )

मंदसौर: दीपावली के त्योहार के पहले मंदसौर पुलिस ने नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर छापा मार कार्रवाई की है. शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डूंगर खेड़ी में एक फार्म हाउस पर यह गोरख धंधा कई दिनों से चल रहा था. पुलिस की टीम ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में मिल्क पावडर, वनस्पति घी के डब्बे और दूध बनाने का केमिकल जप्त किया है. पुलिस की टीम ने मौके से दूध बनाने की आधुनिक मिक्सर मशीनें और डीप फ्रीजर भी जप्त किए हैं. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

फार्म हाउस में चल रही थी दूध बनाने की फैक्ट्री