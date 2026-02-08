ETV Bharat / state

मंदसौर में MDMA बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में ड्रग्स बनाने का सामान जब्त

मंदसौर से देश विदेश के बाजारों में एमडीएमए ड्रग्स सप्लाई रोकने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फैक्ट्री में मौजूद नशे का सामान जब्त.

Mandsaur smuggling accused arrested
एमडीएमए ड्रग्स सप्लाई के आरोप में 2 गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 10:52 PM IST

4 Min Read
मंदसौर: गरोठ इलाके में पुलिस ने एमडीएमए ड्रग्स बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी है. गरोठ तहसील के ग्राम सुरजना में अचानक हुई पुलिस की छापामार कार्रवाई के दौरान अमले ने यहां करोड़ों रुपए के ड्रग्स और इनको बनाने के उपकरण जब्त किए हैं. इसके साथ ही मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है.

फैक्ट्री में मौजूद सामान जब्त

मंदसौर पुलिस ने रविवार की सुबह गरोठ थाना क्षेत्र के ग्राम सुरजना में एमडीएमए बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी है. जिसमें 102 ग्राम एमडी पाउडर, 12 किलो 610 ग्राम क्रूड एमडीएमए, 3 किलो 540 ग्राम लिक्विड केमिकल और 680 ग्राम प्रतिबंधित पाउडर जब्त किया है. इस दौरान फैक्ट्री में मौजूद कई सामग्रियां भी जब्त की गई है. जिसमें बड़े गैस के 2 भट्टे, सिलेंडर, सेंट्री फोग मशीन, ब्लोअर मशीन और केमिकल को मिलाने की मिक्सर मशीन शामिल है.

मंदसौर में नए ड्रग्स MDMA बनाने की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

ड्रग तस्कर के 2 आरोपी गिरफ्तार

रतलाम डीआईजी निमिष अग्रवाल ने बताया कि "इस मामले में पुलिस ने मौके से दीपक सिकलीगर और सुमित सिकलीगर नामक 2 युवकों को पकड़ा है. इनके कब्जे से 4 मोबाइल जब्त किए हैं. जिसकी छानबीन की जा रही है. इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है."

एमडीएमए के खिलाफ 3 साल में दर्जनों कार्रवाई

ड्रग तस्करों ने अफीम, हीरोइन, ब्राउन शुगर और डोडा चूरा की तस्करी के अलावा अब नए और खतरनाक ड्रग एमडीएमए को स्थानीय तौर पर बनाने की छोटी-छोटी फैक्ट्रियां तैयार कर ली हैं. तस्कर इसे दुनिया भर के बाजारों में खपाने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले 3 सालों के दौरान मध्य प्रदेश के मालवा इलाके के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों के अलावा राजस्थान के झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में एमडीएमए बनाने की दर्जनभर से ज्यादा फैक्ट्रियां पकड़ी गई.

हाल ही में रतलाम जिले के ग्राम चिकलाना में भारी मात्रा में एमडीएमए की ड्रग बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई. यहां चंदन और राष्ट्रीय पक्षी मोर की तस्करी करने का भी खुलासा किया गया. इसके पहले भोपाल में एमडीएमए बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी. उसके कनेक्शन भी मंदसौर जिले से मिलने की बात सामने आई थी. इसी तरह नीमच जिले में भी पिछले 2 सालों के दौरान 4 बड़ी कार्रवाई हुई है. जिनमें पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

2025 में 448 आरोपियों की गिरफ्तारी

6 अक्टूबर 2024 को भोपाल में 1814 करोड़ की एमडीएमए बनाने की फैक्ट्री जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. इस मामले के कनेक्शन मंदसौर से जुड़े हुए होने की बात सामने आई थी. पिछले साल 2025 अफीम, हीरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक और डोडा चूरा की तस्करी के मामलों में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत 166 प्रकरण दर्ज किए. जिसमें 448 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई.

295 करोड़ की संपत्ति फ्रिज

पुलिस ने इन मामलों में 13273 किलो डोडा चूरा, 61 किलो अफीम, 7 किलो एमडीएमए ड्रग, 2011 किलो गांजा, 55 ग्राम स्मैक, 2 किलो अल्फा झेलम केमिकल जब्त करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिनके कानूनी प्रकरण अभी देश की विभिन्न न्यायालय में चल रहे हैं.

इस मुहिम में मंदसौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन तस्करों की अवैध संपत्तियों पर कानून के तहत कार्रवाई करते हुए 295 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की है. साथ ही इस कानून के अंतर्गत बड़े तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने अभी 7 तस्करों के खिलाफ देश की विभिन्न कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किए हैं.

एमडीएमए को विदेशी बाजारों में खपाने की कोशिश

शातिर तस्कर अब एमडीएमए को घने जंगलों में या अपने बड़े-बड़े मकान में छोटे-छोटे उपकरणों के जरिए देशी तरीके से बना रहे हैं. इस खतरनाक ड्रग को देश और विदेश के बाजारों में बेच रहे हैं. इसे रोकने मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों की पुलिस एक विशेष अभियान के तहत इसकी धर पकड़ तेजी से कर रही है.

