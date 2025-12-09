ETV Bharat / state

मंदसौर में छात्र को ड्रग्स तस्करी में फंसाया, हाई कोर्ट सख्त, TI-SI समेत 6 पुलिस वालों को करो सस्पेंड

इसके बाद युवक ने पुलिस के फर्जीवाड़े की लड़ाई लड़ते हुए हाईकोर्ट में अपील की. जहां उसके वकील ने बस में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज कोर्ट में पेश किए और इसके बाद कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया. इस मामले में हाई कोर्ट ने मंगलवार 9 दिसंबर को मंदसौर एसपी को जवाब पेश करने के लिए तलब किया. मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा हाईकोर्ट इंदौर में पेश हुए और उन्होंने इस मामले की जानकारी पेश की.

अफीम की तस्करी का यह फर्जीवाड़ा मल्हारगढ़ थाने की पुलिस ने 29 अगस्त 2025 को बस में सवार एक युवक के साथ किया था. प्रतापगढ़ जिले का निवासी 18 वर्षीय युवक निजी यात्री बस में नीमच से प्रतापगढ़ जाने के लिए सफर कर रहा था. इसी दौरान सादे कपड़ों में बस में घुसे पुलिस के जवानों ने उसे अफीम की तस्करी के मामले में हिरासत में लेते हुए थाने पर लाकर एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज कर दिया.

मंदसौर/इंदौर : मादक पदार्थों की तस्करी के गढ़ माने जाने वाले मंदसौर जिले में भोले भाले युवक को पुलिस ने फर्जी तरीके से फंसा दिया. युवक ने अपने बचाव में इंदौर हाई कोर्ट में बाकायदा इस फर्जीवाड़े को साबित करने के लिए सबूतों के आधार पर अपील की. इंदौर हाई कोर्ट ने मंदसौर पुलिस को तलब करते हुए मल्हारगढ़ थाने के तत्कालीन टीआई, एसआई सहित 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए.

हाई कोर्ट ने कहा "जिस तरीके के सबूत मौके से मिले हैं, उसमें युवक खाली हाथ नजर आ रहा है. जबकि पुलिस कार्रवाई में दर्ज प्रकरण के मुताबिक पुलिस ने उसे 2 किलो 700 ग्राम अफीम का बैग ले जाते हुए गिरफ्तार करना बताया है. कोर्ट में जो सीसीटीवी फुटेज के फोटो पेश किए गए हैं, उसमें पुलिस उसे खाली हाथ गिरफ्तार कर रही है."

कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पिछले हफ्ते ही युवक को जमानत पर रिहा कर दिया था. इसके बाद एसपी को तलब करते हुए कोर्ट ने पूरे मामले का स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए थे.

संबंधित पुलिस वाले पहले से ही सस्पेंड

हाई कोर्ट ने कहा "मामले की जांच होने तक इस कार्रवाई को करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए." पीड़ित युवक के अधिवक्ता हिमांशु ठाकुर ने बताया "इस मामले में एसपी मंदसौर ने स्वीकार किया कि पुलिस ने अवैधानिक कार्रवाई की. एसपी ने ये भी बताया संबंधित पुलिस कर्मियों को पहले से सस्पेंड किया जा चुका है."

मल्हारगढ़ एसडीओपी बोले-सबूत के आधार किया था केस

वहीं, मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी ने बताया " पुलिस ने गिरफ्तार युवक के साथी के फोटो और सीसीटीवी फुटेज हाई कोर्ट में पेश किए हैं. इसमें वह बैग टांग करके डिलीवरी देने जा रहा है और इसी आधार पर मामला दर्ज किया था. हालांकि यह मामला जांच का विषय है कि जिस समय उसे गिरफ्तार किया गया, उस समय उसके पास बैग था या नहीं. लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने तत्कालीन टीआई राजेंद्र पवार, सब इंस्पेक्टर संजय प्रताप सिंह, आरक्षक साजिद मंसूरी, जितेंद्र, दिलीप जाट और नरेंद्र को सस्पेंड कर दिया है. कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मामले की सिरे से जांच की जा रही है."

मंदसौर एसपी बोले- पुलिस ने गलत कार्रवाई की

वहीं मंदसौर एसपी विनोद मीणा ने ईटीवी भारत से टेलिफोनिक चर्चा करते हुए कहा "कोर्ट के समक्ष आज मैं उपस्थित हुआ और इस दौरान मल्हारगढ़ पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसकी विस्तृत जानकारी पेश की गई. जिन पुलिसकर्मियों द्वारा नारकोटिक्स की कार्रवाई के दौरान गलत कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के साथ ही उन्हें प्रारंभिक तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है."