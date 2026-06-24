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मंदसौर में खेत के बीच बने फार्म हाउस में बन रही थी MD ड्रग्स, 5 करोड़ की 13 किलो से ज्यादा जब्त

मंदसौर पुलिस ने एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा. 13 किलो 850 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ उपकरण और भारी मात्रा में केमिकल जब्त.

MANDSAUR POLICE BUSTED MD FACTORY
मंदसौर पुलिस ने एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 7:13 PM IST

3 Min Read
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मंदसौर: मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले मंदसौर में नशे के कारोबार पर नकेल कसते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस की स्पेशल टीम ने नई आबादी थाना क्षेत्र के ग्राम बाज खेड़ी के खेत पर स्थित एक फार्म हाउस में चल रही एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है.

पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से करीब 14 किलो एमडी ड्रग्स और भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया है. पुलिस के अनुसार दोनों तस्करों के कनेक्शन इंटरनेशनल लेवल पर हैं.

5 करोड़ की 13 किलो 850 ग्राम एमडी और केमिकल जब्त (ETV Bharat)

13 किलो 850 ग्राम एमडी और केमिकल जब्त

एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया, "मंदसौर के नई आबादी थाना क्षेत्र के ग्राम बाज खेड़ी में पुलिस ने 23 तारीख की देर शाम फार्म हाउस में अचानक छापा मारकर वहां एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा है. यहां से 13 किलो 850 ग्राम एमडी पाउडर और भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बनाने के केमिकल को भी जब्त किया है."

MD DRUGS FACTORY OPERATE FARMHOUSE
मंदसौर में खेत के बीच बने फार्म हाउस में बन रही थी MD ड्रग्स (ETV Bharat)

दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया, "गोपनीय सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने मौके से फार्म हाउस के मालिक सदाकत खान और उसके साथी आरिफ मोहम्मद अजमेरी को गिरफ्तार किया है. वहीं ताहिर अजमेरी नामक एक आरोपी मौके से फरार हो गया है. जिसकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में तलाश जारी है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी. दोनों आरोपियों ने पहले भी इस तरह का मादक पदार्थ बनाना और देश के कई राज्यों में सप्लाई करने की बात कबूल कर ली है."

अंतरराष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ है कीमत

एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया, "पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के अनुसार दोनों ने पहले भी एमडी ड्रग्स बनाकर कई राज्यों में बेचने की बात कबूल कर ली है. फिलहाल आरोपियों से इस मामले में कड़ी पूछताछ की जा रही है कि वह फैक्ट्री को संचालित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण और कच्चे माल और उसे पक्का बनाने के लिए केमिकल कहां से लेकर आते थे. पकड़ी गई एमडी ड्रग्स की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है."

MD DRUGS FACTORY OPERATE FARMHOUSE
एमडी ड्रग्स के साथ उपकरण और भारी मात्रा में केमिकल जब्त (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "खेत के बीचों बीच बने फार्म हाउस में ये फैक्ट्री कब से चल रही थी, इस पूछताछ के बाद जो जांच में सामने आएगा उन लोगों को भी इस केस में आरोपी बनाया जाएगा. लंबे समय से चल रहे इस कारोबार में फार्म हाउस मालिक के अलावा कई लोग शामिल हैं, जो जांच का विषय होने के कारण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता."

मालवा इलाके में इस साल रतलाम के बाद मंदसौर में भी एमडी ड्रग्स बनाने की यह तीसरी फैक्ट्री पकड़ी गई है. इस कार्रवाई के बाद अब साफ हो गया है कि नशे के कारोबारियों ने मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में अपनी जड़े जमाकर मादक पदार्थों की लगातार तस्करी कर रहे हैं.

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