नोटों की बारिश के लिए गंवा दिए 12 लाख, नहीं मिला गड़ा खजाना तो दौड़े-दौड़े पहुंचे थाने
मंदसौर में नोटों की बारिश और गड़ा धन निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, तंत्र-मंत्र का सामान और मूर्ति बरामद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 6:00 PM IST
मंदसौर: नोटों की बारिश कराने और जमीन में गड़ा करोड़ों का खजाना निकालने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठने वाले फर्जी तांत्रिक गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है. अफजलपुर थाना पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके कुछ अन्य साथी अभी फरार हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से 51 हजार रुपए नकद, दो मोटरसाइकिल, तंत्र-मंत्र का सामान और एक मूर्ति बरामद की है.
12 लाख की ठगी के बाद की थाने में शिकायत
एडिशनल एसपी तेरसिंह बघेल ने बताया, "ठगी का शिकार रतलाम के कालूखेड़ा निवासी गोपाल धाकड़ ने पुलिस थाने में शिकायत की थी. इसमें लाखों का गड़ा धन निकालने और नोटों की बारिश का उन्हें लालच दिया गया था. आरोपियों ने खुद को बड़ा तांत्रिक बताकर गोपाल को झांसा दिया था कि वे तंत्र-मंत्र की मदद से नोटों की बारिश करा सकते हैं और जमीन में छिपा खजाना निकाल सकते हैं. इसके बाद गोपाल उनके झांसे में आ गए. अलग-अलग पूजा के नाम पर उनसे 12 लाख रुपए ऐंठ लिए."
नाम बदलकर लोगों को ठगता था मुख्य आरोपी
पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरोह का मुख्य आरोपी अपना नाम बदलकर लोगों को फंसाता था. उसका असली नाम नबीनुर है, लेकिन वह खुद को गोपाल बताकर घूम रहा था.
एडिशनल एसपी तेरसिंह बघेल ने बताया, "पुलिस ने घेराबंदी कर नबीनुर, पृथ्वीराज, कमलेश और अफसर को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से तांत्रिक वेशभूषा, मालाएं और वारदात में इस्तेमाल सामान मिला है. मामले का एक अन्य आरोपी कंवरलाल अभी फरार है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन्होंने इलाके में और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है."
जंगल में किया पूजा का नाटक
गोपाल धाकड़ को जाल में फंसाने के बाद आरोपियों ने कुएं और जंगल जैसी सुनसान जगहों पर पूजा-पाठ का कई बार नाटक किया. इस दौरान उन्होंने बकायदा कुछ ऐसे तांत्रिक ड्रामे भी रचे जिससे गोपाल को भरोसा हो जाए. आरोपियों ने जमीन से माता की एक मूर्ति निकाली और दावा किया कि 51 दिनों की विशेष पूजा के बाद यहां से भारी मात्रा में दबा हुआ धन निकलेगा. इस दौरान पूजा पाठ के नाम पर धीरे-धीरे गोपाल से 12 लाख रुपए ऐंठ लिए. इस दौरान आरोपियों ने गोपाल को भूत-प्रेत का डर भी दिखाया.
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पोटली से निकले सिर्फ 20-20 के नोट
झांसे में लेकर आरोपियों ने गोपाल से 12 लाख रुपए ऐंठ लिए. इसके बाद उन्होंने गोपाल को कपड़ों में बंधी एक पोटली दी और कहा कि इसे सीधे घर ले जाकर ही खोलना. गोपाल जब पोटली लेकर घर पहुंचे और उसे खोला तो उनके होश उड़ गए. पोटली में ऊपर और नीचे कुछ नोट असली थे, लेकिन बीच में सिर्फ 20-20 रुपए के नकली नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं. ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.