नकली करेंसी के खिलाफ मंदसौर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500-500 के नोटों के साथ 3 गिरफ्तार
मंदसौर में नकली नोटों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में नकली नोटों की खेप पहुंचाने के फिराक में थे.
Published : October 29, 2025 at 2:57 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 3:02 PM IST
मंदसौर: अफीम, हीरोइन और ब्राउन शुगर जैसे खतरनाक मादक पदार्थों की तस्करी के लिए बदनाम मंदसौर में अब नए अपराध के पैर पसारने की बड़ी खबर सामने आई है. यहां बदमाशों ने नकली करेंसी खपाने का अड्डा बनाना शुरू कर दिया है. खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़े 3 आरोपियों को 500-500 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है.
नकली नोट सहित 3 आरोपी गिरफ्तार
खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद मुल्तानपुरा चौकी के अधिकारियों ने मंगलवार शाम को हाईवे की एक होटल पर गपशप करते हुए तीन बदमाशों को कब्जे में लेकर तलाशी की. पुलिस ने 3 बदमाशों के कब्जे से 500-500 रुपए के 38 हजार नकली नोट बरामद किए हैं. बिल्कुल असली नोटों जैसे दिखने वाले इन नोटों के सीरियल नंबर एक ही जैसे होने के कारण इनके जाली होने की तत्काल पुष्टि हो गई.
कई प्रदेश में नकली नोटों को खपाने की थी तैयारी
बदमाशों की पहचान पिपलिया मंडी निवासी निसार पटेल, रियाज खान और राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी दीपक गर्ग के रूप में हुई है. आरोप है कि तीनों युवक राजस्थान में डिजिटल प्रिंटर से इन नोटों की छपाई करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में खपाने की तैयारी में थे.
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने पहले भी नकली नोट छाप कर बाजारों में चलाने की बात को कबूल किया है. वाई डी नगर थाना के टीआई संदीप मंगोलिया ने बताया कि "खुफिया जानकारी के बाद दी गई दबिश में तीनों आरोपी पकड़े गए हैं. इनके कब्जे से एक ही सीरियल नंबर के 76 नकली नोट बरामद किए गए हैं. इस मामले में तीनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम की धारा 179, 180 में मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है."