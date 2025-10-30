ETV Bharat / state

मंदसौर में 23 साल बाद आए टी एंड सी प्लान से बवाल, ग्रीन बेल्ट व रहवासी क्षेत्रों में गड़बड़ी के आरोप

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग पर उठ रहे सवाल, सत्ताधारी नेताओं पर लग रहे मास्टर प्लान में गड़बड़ी कराने के आरोप

Mandsaur town and country plan news
मंदसौर में 23 साल बाद आए शहर के टी एंड सी प्लान से बवाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 3:27 PM IST

5 Min Read
मंदसौर : शहर के विकास के लिए पास हुए मास्टर प्लान से पूरे जिले में बवाल मच गया है. मंदसौर में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने हाल ही में एक नया प्लान पास किया था. प्लान पास होते ही शहर के लोग इसके विरोध में खड़े हो गए हैं. आरोप हैं कि इस प्लान में शहर के कई हिस्सों को आवासीय और कई हिस्सों को ग्रीन बेल्ट में तब्दील करने में गड़बड़ी की हई है. आरोप सत्ताधारी नेताओं पर भी लग रहे हैं कि उनके इशारे पर ये सब हुआ है.

पुलिस विभाग और कोर्ट की जमीनें भी प्रभावित

नए प्लान में ग्रीन बेल्ट और आवासीय क्षेत्रों के फेरबदल से शासन द्वारा आवंटित कलेक्ट्रेट और पुलिस विभाग के साथ न्यायालय क्षेत्र की जमीन भी प्रभावित हो गई है.अब इस नए मास्टर प्लान का विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही नहीं बल्कि शहरभर के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. आम लोगों के साथ पुलिस भी इस प्लान पर आपत्ति ले रही है. नए प्लान से बड़े तौर पर पुलिस विभाग की जमीन भी प्रभावित होने की बात कही जा रही है, जिसके बाद पुलिस विभाग ने आपत्ति लेते हुए सरकार से गुहार लगाई है.

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग पर उठ रहे सवाल (Etv Bharat)

23 साल बाद आया टी एंड सी प्लान

23 साल बाद, शहर के विकास के लिए पास हुए नए मास्टर प्लान पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं. नए प्लान में कृषि मंडी से जुड़े लालघाटी इलाके की कृषि क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ जमीन को आवासीय इलाके में तब्दील कर दिया गया है. जबकि यह इलाका शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपयोगी है. यह इलाका नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पति राज्यसभा सांसद के ग्रह ग्राम का क्षेत्र है. लिहाजा अब इस प्लान को राजनीति से जोड़ कर भी देखा जा रहा है.

Mandsaur Master Plan
23 साल बाद आया टी एंड सी प्लान (Etv Bharat)

पुलिस विभाग की जमीन को बताया ग्रीन बेल्ट

उधर नए मास्टर प्लान में चौंकाने वाली बात यह आई है कि यहां जग्गा खेड़ी इलाके में शासन ने पुलिस विभाग को आवासीय परिसर के लिए जो जमीन आवंटित की थी, उस जमीन को भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नए मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट यानी खेती की जमीन दर्शा दिया है. इस घटनाक्रम के बाद पुलिस विभाग ने मामले में संज्ञान लिया है. मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा ने शासकीय तौर पर आपत्ति जताते हुए सरकार को अवगत कराया है.

सत्ताधारी दल के नेताओं पर लग रहे आरोप

दूसरी तरफ शहर के पश्चिम हिस्से में बसे नरसिंहपुरा इलाके को आबादी क्षेत्र की दरकार है लेकिन इसकी बसाहट वाले हिस्से को ही नए प्लान में ग्रीन बेल्ट बताया गया है. नए प्लान में सत्ताधारी जन प्रतिनिधियों के इशारे पर फेरबदल करने के भी आरोप लग रहे हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गौतम ने आरोप लगाते हुए इस प्लान को तत्काल खारिज करने की मांग उठाई है. उन्होंने कहा, '' सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों के इशारे पर पास किए गए इस नए मास्टर प्लान में कई भू माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रीन बेल्ट की जमीन को आवासीय क्षेत्र में तब्दील किया गया है. जबकि शहर के गरीब और रोजगार से जुड़े लोगों को ध्यान में न रखते हुए उनके इलाकों को ग्रीन बेल्ट में ही तब्दील कर दिया गया है.''

कांग्रेस ने की प्लान तत्काल रोकने की मांग

मंदसौर के इस टाउन एंड कंट्री मास्टर प्लान के विरोध में बुधवार को कांग्रेस ने भी कलेक्टर से मुलाकात की. कांग्रेस ने इस प्लान पर तत्काल रोक लगने की मांग की है. मंदसौर एसपी ने भी इस मामले में लिखित आपत्ति दर्ज करते हुए प्लान के मुताबिक उनके विभाग को आवंटित जमीन तत्काल लौटने की भी बात की है. मंदसौर एसपी विनोद मीणा ने बताया, ''विभाग के कर्मचारियों के आवास के लिए शासन द्वारा जो जगह जग्गा खेड़ी में आवंटित की गई थी. नए प्लान में उसे ग्रीन बेल्ट दर्शाया गया है.इसके बाद आवासीय प्रोजेक्ट को तत्काल रोक दिया गया है.''

कुमावत समाज उतरा सड़कों पर

नरसिंहपुरा क्षेत्र की आवासीय जमीन को ग्रीन बेल्ट बताने के बाद कुमावत समाज भी सड़कों पर उतर आया है. समाज जनों ने कलेक्टर से नए प्लान को तत्काल रोकने की मांग उठाई है. समाज के जिला अध्यक्ष राधेश्याम कुमावत ने चेतावनी दी है कि नए प्लान को तत्काल खारिज नहीं किया गया तो समाज के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे. उन्होंने गांधी चौराहा पर सार्वजनिक आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है.

इस मामले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की डायरेक्टर विनीता दृश्यम कर से संपर्क करने की कोशिश की गई. लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ. नीमच स्थित उनके कार्यालय के अधिकारियों ने भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया. मंदसौर के नए मास्टर प्लान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी में भी दो फाड़ के हालात बन गए हैं.

