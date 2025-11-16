ETV Bharat / state

मंदसौर के मास्टर प्लान की गधा रैली, शहरवासियों ने विरोध जताने किया अनूठा प्रदर्शन

मंदसौर शहर के नए मास्टर प्लान को लेकर शहरवासी तेजी से विरोध कर रहे हैं. इस मास्टर प्लान से प्रभावित लोगों ने शासन-प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया. शहरवासियों ने मास्टर प्लान के विरोध में गधा रैली निकाली.

मंदसौर: शहर के नए मास्टर प्लान का विरोध तेजी से बढ़ रहा है. टाऊन और कंट्री प्लानिंग (टीएनसी) द्वारा पास मास्टर प्लान का मंदसौर में कुमावत समाज द्वारा विरोध किया जा रहा है. कुमावत समाज ने गांधी चौराहे पर 2 दिन का धरना और रैली के माध्यम से निरस्त करने की मांग उठाई थी. वहीं अब नाराज शहरवासियों ने शनिवार को अनोखे तरीके से विरोध जताया. नए मास्टर प्लान से प्रभावित लोगों ने शासन-प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए शहर के विभिन्न मार्गों पर गधों की रैली निकाली. यह अनूठा प्रदर्शन शहर में चर्चा का विषय बना रहा.

शहरवासियों ने विरोध जताने किया अनूठा प्रदर्शन (ETV Bharat)

यह रैली शहर के खानपुरा इलाके के शनि मंदिर से शुरू हुई. रैली ढोल-ढमाकों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गांधी चौराहा पहुंचकर समाप्त हुई. रैली में करीब दर्जन भर गधे शामिल थे. इन गधों की पीठ पर तंज भरे पोस्टर लगाए गए थे. जिसमें लिखा था कि मंदसौर का मास्टर प्लान मैंने बनाया. जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकठ्ठे हो गए. रैली पूरे दिन शहर में चर्चा का विषय बनी रही.

'जनता की सुने बगैर विकास नहीं'

गधों की रैली के साथ चल रहे खानपुरा निवासी कारूलाल कुमावत ने बताया कि "जब तक मास्टर प्लान पर जनता की राय नहीं ली जाती और विवादित बिंदुओं को संशोधित नहीं किया जाता तब तक विरोध जारी रहेगा. इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए शासन-प्रशासन को यह संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरह का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, वह शहर की आम जनता की जरूरतों, सुझावों और हितों की अनदेखी करता है. यह प्लान समझदारी नहीं, बल्कि गधेपन का परिचय देता है."

गधा रैली आयोजनकर्ता का खुलासा नहीं

मास्टर प्लान के विरोध में इस गधा रैली का आयोजन किसने किया, इसका खुलासा नहीं हुआ. गधों को लेकर आए मजदूरों ने कहा कि "हमें फोन आया था कि आपको पोस्टर लटका कर शहर में रैली निकालनी है और इसकी हम आपको वाजिब मजदूरी भी देंगे. इसलिए यह रैली भाड़े पर ही निकली है." प्रदर्शन में भाड़े पर लेकर आए गधा मालिकों और मजदूरों ने किसके इशारे पर काम किया है इसका खुलासा नहीं किया.

शहरवासियों के पक्ष में मंदसौर सांसद

मास्टर प्लान को लेकर शहर में कुमावत समाज ने तगड़ा विरोध जताया था. इसके बाद मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता भी शहरवासियों के पक्ष में मैदान में उतरे थे और उन्होंने कलेक्टर और टीएनसी के अधिकारियों को हिदायत देते हुए इस पर पुनर्विचार कर संशोधित करने की बात भी कही थी. वहीं उन्होंने इस मामले में राज्य शासन और केंद्र सरकार को भी अवगत कराया है.