28 साल बाद लहलहाएगी अफीम की फसल, मध्य प्रदेश के किसानों को गिफ्ट, मिला लाइसेंस
केंद्र सरकार ने नई अफीम नीति 2026-2027 जारी की, 28 साल से इंतजार कर रहे किसानों को भी जारी हुए पट्टे. विनोद गौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 1:42 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 2:51 PM IST
मंदसौर: देश के अफीम उत्पादक अंचल के किसानों को साधने के लिए काफी चिंतन के बाद केंद्र सरकार ने रविवार को चालू सीजन की अफीम नीति जारी कर दी हैं. नई नीति के मुताबिक, पिछले 28 सालों से अफीम लाइसेंस का इंतजार कर रहे किसानों को राहत देते हुए फिर से अफीम पट्टे जारी कर दिए गए हैं. वर्ष 1998 से लगाकर 2004 तक नीति के मुताबिक काटे गए अफीम पट्टों को सरकार ने इस बार फिर रियायत देते हुए पट्टे जारी कर दिए हैं. नई नीति के मुताबिक, 10500 किसानों की संख्या अफीम उत्पादन के लिए बढ़ गई है. ऐसे में मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफीम उत्पादक किसानों में खुशी की लहर है.
सरकार ने अफीम किसानों को दो वर्गों में बांटा
लंबी कवायद के बाद केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने चालू सीजन की अफीम नीति घोषित कर दी है. नई नीति के मुताबिक, सरकार ने अफीम बुवाई के लिए किसानों को दो वर्गों के आधार पर बांटा है. एक वर्ग में वे किसान हैं जिन्होंने पिछले साल 4.4 मार्फिन की औसत से अफीम गोंद की तूलाई नारकोटिक्स विभाग को की थी. ऐसे तमाम किसानों को चालू सीजन में 10 आरी रकबे के पट्टे जारी कर दिए गए हैं. यह किसान अगले सीजन में फिर से अफीम की लुनाई और चिरई कर अफीम गोंद एकत्र कर सकेंगे.
किसान सीधा नारकोटिक्स विभाग को सौपेंगे अफीम
दूसरी तरफ सरकार ने ऐसे किसान जो किसी कारण से 4.4 मार्फिन औसत प्रति हेक्टेयर तक अफीम की तुलाई विभाग को नहीं कर सके, लेकिन इससे कम यानि 4.4 से नीचे और 3.0 प्रतिशत मार्फिन की ग्रेड वाली अफीम तौल कराने वाले किसानों को सीपीएस पद्धति से अफीम उत्पादन करने की अनुमति दी गई है. यह किसान पांच आरी रकबे में ही फसल को बो सकेंगे. इन किसानों को लुनाई चिरई की परमिशन नहीं रहेगी. वे अफीम का डोडा फल पोस्त लेने के बाद नारकोटिक्स विभाग को तुलवा सकेंगे.
मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया, "दो दिन पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने और चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी ने किसानों को रियायत देने की मांग की थी. जिसे स्वीकार करते हुए सरकार ने रियायती नीति बनाई है. नई नीति से किसानों को अफीम पोस्त यानी खसखस का दाना उत्पादन कर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी. जबकि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं किसानों को भी लाइसेंस मिलने से वे अब 28 साल बाद अफीम की खेती कर सकेंगे."
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- अफीम नीति के इंतजार में किसान, जरा सी देरी और उत्पादन हो जाएगा कम
3 दशक से लाइसेंस का इंतजार कर रहे किसान को बड़ी राहत
मालवा मेवाड़ और हाडोती में पिछले साल खेती कर चुके लगभग सभी किसानों को अफीम के लाइसेंस जारी हो गए हैं. वहीं, 1998 से लगाकर 2004 तक नीति के मुताबिक, काटे गए पट्टो में भी सरकार ने रियायत दी है. चालू सीजन के सत्र में नारकोटिक्स विभाग द्वारा घोषित औसत में सरकार ने 2 किलो ग्राम की रियायत देते हुए वंचित किसानों को फिर से पट्टे जारी कर दिए हैं. नई नीति में ऐसे वंचित किसान जो पिछले 28 सालों से अपने लाइसेंस का इंतजार कर रहे थे, उन्हें फिर से अफीम बोने की पात्रता जारी हो गई है.
किसानों ने की अफीम का रेट बढ़ाने की मांग
मंदसौर रेंज के ग्राम धमनार के किसान भेरूलाल पटेल ने बताया कि, ''इस साल जारी हुई नीति काफी अच्छी है. सरकार ने रियायत देते हुए किसानों को अफीम बोने की अनुमति दी है. इससे लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा.'' उन्होंने बताया कि, ''28 साल पहले वंचित हुए किसानों को भी तत्कालीन औसत में 2 किलो की छूट दी है. ऐसे में लंबे समय से इंतजार कर रहे किसान भी अब पात्रता की श्रेणी में आए हैं, सरकार का यह भी उचित निर्णय है." भेरूलाल पटेल ने बताया कि, ''सरकार को अफीम के भाव बढ़ाना चाहिए तथा इसका पोस्त भूसा सरकारी रेट पर खरीदने का निर्णय लेना चाहिए. लेकिन वर्तमान में जारी नीति से संतुष्ट हैं.''
अफीम उत्पादक किसानों में काफी खुशी की लहर
नई नीति में 10500 किसानों को वापस पट्टे मिलेंगे. इन सभी किसानों को मिलाकर अब देश में करीब सवा लाख किसानों को लाइसेंस प्राप्त हो गए हैं. पिछले 10 सालों की तुलना में देखा जाए तो यह आंकड़ा 72500 किसानों से बढ़कर सवा लाख तक पहुंच गया है. नई नीति के जारी होने के बाद अफीम उत्पादक किसानों में काफी खुशी की लहर है.