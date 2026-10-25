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28 साल बाद लहलहाएगी अफीम की फसल, मध्य प्रदेश के किसानों को गिफ्ट, मिला लाइसेंस

केंद्र सरकार ने सीजन की अफीम नीति लागू किया ( ETV Bharat )

मंदसौर: देश के अफीम उत्पादक अंचल के किसानों को साधने के लिए काफी चिंतन के बाद केंद्र सरकार ने रविवार को चालू सीजन की अफीम नीति जारी कर दी हैं. नई नीति के मुताबिक, पिछले 28 सालों से अफीम लाइसेंस का इंतजार कर रहे किसानों को राहत देते हुए फिर से अफीम पट्टे जारी कर दिए गए हैं. वर्ष 1998 से लगाकर 2004 तक नीति के मुताबिक काटे गए अफीम पट्टों को सरकार ने इस बार फिर रियायत देते हुए पट्टे जारी कर दिए हैं. नई नीति के मुताबिक, 10500 किसानों की संख्या अफीम उत्पादन के लिए बढ़ गई है. ऐसे में मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफीम उत्पादक किसानों में खुशी की लहर है.

सरकार ने अफीम किसानों को दो वर्गों में बांटा लंबी कवायद के बाद केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने चालू सीजन की अफीम नीति घोषित कर दी है. नई नीति के मुताबिक, सरकार ने अफीम बुवाई के लिए किसानों को दो वर्गों के आधार पर बांटा है. एक वर्ग में वे किसान हैं जिन्होंने पिछले साल 4.4 मार्फिन की औसत से अफीम गोंद की तूलाई नारकोटिक्स विभाग को की थी. ऐसे तमाम किसानों को चालू सीजन में 10 आरी रकबे के पट्टे जारी कर दिए गए हैं. यह किसान अगले सीजन में फिर से अफीम की लुनाई और चिरई कर अफीम गोंद एकत्र कर सकेंगे.