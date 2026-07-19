डीजे की आवाज कम करने को कहना पड़ा भारी, बुजुर्ग को लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला
मंदसौर के यशोधर्मन थाना क्षेत्र के के ग्राम माल्याखेड़ी की घटना. पहले ट्रैक्टर से टक्कर मारने की कोशिश फिर बरसाईं लाठियां.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 10:57 PM IST
मंदसौर: मंदसौर के यशोधर्मन थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां ट्रैक्टर पर फुल वॉल्यूम में बज रहे गानों को कम करने की बात कहना एक बुजुर्ग को इतना भारी पड़ गया कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी. मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने बुजुर्ग पर लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग ने करीब सात दिन तक उदयपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया.
मौत की खबर मिलते ही शनिवार देर रात परिजनों और समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मंदसौर के गांधी चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया. प्रदर्शनकारी आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने और उसकी जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद करीब एक घंटे बाद जाम खोला जा सका.
पहले ट्रैक्टर से टक्कर मारने की कोशिश फिर बरसाईं लाठियां
जानकारी के मुताबिक, माल्याखेड़ी गांव के रहने वाले 60 साल के भेरूलाल 9 जुलाई, 2026 की रात करीब 11 बजे अपने घर में टीवी देख रहे थे. घर के बाकी सदस्य सो चुके थे. इसी दौरान गांव का ही महेश अपने ट्रैक्टर पर तेज आवाज में डेक बजाते हुए भेरूलाल के घर के सामने आकर रुका. गानों की आवाज बहुत तेज होने के कारण भेरूलाल ने घर से बाहर निकलकर महेश को आवाज कम करने के लिए कहा. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई.
परिजनों ने बताया कि विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पहले भेरूलाल के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की. जिसमें वह किसी तरह बच गए. इसके बाद आरोपी ने ट्रैक्टर से लाठी निकाली और उनके सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. बुजुर्ग के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब तक परिवार के लोग बाहर आए, आरोपी अपने ट्रैक्टर सहित मौके से भाग निकला.
सिर में आए 20 से ज्यादा टांके
खून से लथपथ बुजुर्ग को परिवार के लोग तुरंत निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के दौरान उनके सिर पर 20 से ज्यादा टांके लगाए. हालत में सुधार न होने और स्थिति लगातार गंभीर होते देख डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया. उदयपुर में करीब सात दिन तक चले इलाज के बाद आखिरकार शुक्रवार को भेरूलाल की मौत हो गई. कागजी कार्रवाई और एमएलसी प्रक्रिया के बाद मंदसौर पुलिस की टीम शनिवार को उदयपुर पहुंची, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंपा गया. शनिवार देर रात जैसे ही शव मंदसौर पहुंचा, लोगों ने चौराहे पर चक्काजाम कर दिया.
हत्या की धारा बढ़ेगी, आरोपी की तलाश जारी
मामले में यशोधर्मन थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय का कहना है कि घटना वाले दिन ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. अब चूंकि घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, इसलिए दर्ज मामले में हत्या की धारा बढ़ाई जा रही है. पुलिस की टीमें आरोपी महेश की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं. उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.