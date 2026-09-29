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मैट्रिमोनियल साइट पर NRI बताकर 11 करोड़ से ज्यादा की ठगी, 150 लोगों को बनाया शिकार

मंदसौर के शामगढ़ की रहने वाली महिला ने दर्ज कराई थी शिकायत. पुलिस ने राजस्थान और दिल्ली से 6 बदमाशों को दबोचा. विनोद कुमार गौर की रिपोर्ट.

Mandsaur Cyber Fraud
मैट्रिमोनियल साइट से 11 करोड़ की ठगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 11:04 PM IST

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मंदसौर: मंदसौर पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को एनआरआई बताकर साइबर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गैंग के सदस्य लंबे समय से कई राज्यों में युवक-युवतियों को फंसा कर उनसे लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करते थे. यह गैंग अब तक सैकड़ो लोगों से करीब 12 करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है.

मंदसौर के शामगढ़ की रहने वाली महिला ने दर्ज कराई थी शिकायत

मंदसौर के शामगढ़ के आलमगढ़ की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले की तलाश शुरू की थी. पुलिस ने जयपुर और दिल्ली से इन बदमाशों को धर दबोचा है. पुलिस ने उनके कब्जे से करीब डेढ़ सौ सिम और 22 एंड्राइड फोन के अलावा का कई बैंकों के एटीएम कार्ड और बैंक खातों के रिकॉर्ड जब्त किए हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 8 लाख रुपए भी बरामद किए हैं.

शामगढ़ निवासी महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने उसके मोबाइल से हुई बातचीत के आधार पर बदमाशों के नंबरों को ट्रेस किया. इसके बाद धीरे-धीरे पुलिस की टीम अपराधी तक पहुंची. महिला से इस गैंग ने करीब 7 लाख 50 हजार रुपए की साइबर ठगी की थी.

गैंग के एक बदमाश ने मेट्रोमोनियल साइट पर खुद को एनआरआई बताकर उसे प्रेम के जाल में फंसाया और विदेशी गिफ्ट भेंट करने के एवज में कस्टम ड्यूटी के नाम पर धीरे-धीरे महिला से साढ़े सात लाख रुपए की ठगी कर ली. महिला को शक होने के बाद उसने मामले की शिकायत की और इसके बाद पुलिस की टीम ने मामले की पड़ताल शुरू की. पुलिस ने मोबाइल के नंबरों के आधार पर राजस्थान के जयपुर पहुंचकर दो आरोपियों को धर दबोचा.

गैंग द्वारा करीब 150 लोगों से ऑनलाइन ठगी करने का खुलासा

इसके बाद उनके बताए अनुसार बाकी के चार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया. गैंग के बदमाश मोबाइल के अलग-अलग नंबरों से कई लोगों को झांसे में लेकर अब तक 11 करोड़ से ज्यादा की रकम की साइबर ठगी कर चुके हैं. ये लोग इस साइट पर एनआरआई बनकर महिलाओं और युवकों को फंसाते थे और फिर अपने बैंक खातों में कस्टम ड्यूटी और टैक्स के नाम पर लाखों रुपए जमा करवा लेते थे. जांच के बाद इस गैंग द्वारा करीब 150 लोगों से 11 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का खुलासा हुआ है.

पुलिस ने करीब डेढ़ सौ सिम, 22 एंड्राइड फोन, एटीएम कार्ड भी जब्त किए

गैंग के सदस्य बैंक के अलग-अलग खातों में लोगों से डिपाजिट करवाते फिर इनको एटीएम के जरिए निकाल लेते. फिर सीडीएम मशीन द्वारा वापस अपने अन्य खातों में कैश रकम को डिपॉजिट कर लेते. पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से अलग-अलग नंबरों की करीब डेढ़ सौ सिम, 22 एंड्राइड फोन और कई बैंकों के खातों की पासबुक के अलावा पांच एटीएम कार्ड भी जब्त किए हैं. गैंग के बदमाश बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के निवासी हैं. आरोपी राजस्थान के जयपुर, दिल्ली और फरीदाबाद इलाके में बैठकर इस गोरखधंधे को चला रहे थे.

मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया "आरोपियों के कब्जे से करीब 8 लाख रुपए की रकम के अलावा मोबाइल और कई सिम जब्त किया गया है. इनके पास से कई बैंकों के पासबुक और उनमें डिपॉजिट की गई रकम के हिसाब भी मिले हैं. इस मामले की अब बारीकी से जांच की जा रही है. इन बैंक खातों में जो रकम मिलेगी उन्हें सीज करके पीड़ित लोगों को वापस दिलवाया जाएगा."

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