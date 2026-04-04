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जन्म से जिंदगी की जंग! खतरनाक बीमारी की जद में नवजात, 9.4 करोड़ का अमेरिकन इंजेक्शन एकलौता इलाज

भारत में उपलब्ध नहीं है इंजेक्शन डॉक्टर ने परिजन को बताया कि, इसका इंजेक्शन भारत में उपलब्ध नहीं है. जिसे बच्ची को दिया जाना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि, यह वैक्सीन अमेरिका से आयात किया जाता है, जिसकी कीमत 9 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जाती है. जयपुर के डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने तमाम जांचों के बाद माता-पिता को सलाह दी कि बच्चे की 2 साल की उम्र के भीतर ही इस वैक्सीन को लगवाना जरूरी है. अनिल सोनी साधारण व्यापारी हैं वह अपने बेटे के साथ साइकिल और मोटरसाइकिल का पंचर बनाने का काम करते हैं.

बच्ची को सांस लेने में दिक्कत, शरीर में नहीं करती हलचल मंदसौर जिले के गरोठ में रहने वाले अनिल सोनी की पोती सृष्टि की जान एक खतरनाक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के कारण खतरे में है. अनिल के बेटे गौरव की पत्नी ने डेढ़ महीने पहले एक नवजात बच्ची को जन्म दिया था. कुछ दिनों बाद उसमें असामान्य लक्षण दिखाई देने लगे. जिसके परिवार ने तत्काल उसे इंदौर और कोटा के बड़े डॉक्टरों को दिखाया. नवजात बच्ची को सांस लेने, दूध पीने और सिर उठाने में भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है. लिहाजा डॉक्टर ने तमाम जांचों के बाद उसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक एक दुर्लभ और खतरनाक अनुवांशिक वायरस के पाए जाने की पुष्टि की है.

मंदसौर: गरोठ नगर की एक नवजात बच्ची खतरनाक अनुवांशिक बीमारी से ग्रसित हो गई है. इसके चलते परिवार की इकलौती संतान पर अब जीवन का खतरा मंडरा रहा है. कई सालों बाद इस परिवार में जन्मी बच्ची को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक एक वायरस ने जकड़ लिया है. जिसकी दवाई भारत में उपलब्ध नहीं है. 9 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बने एक अमेरिकन इंजेक्शन से उसकी जान बचाई जा सकती है. लिहाजा इस मासूम की जान बचाने के लिए इस गरीब परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है.

मन्नतों के बाद हुआ था बेटी का जन्म

सृष्टि के दादा अनिल सोनी ने उसकी जान बचाने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है. उन्होंने बताया कि, ''कई सालों के बाद ईश्वर की कृपा से उनके घर में बच्ची का जन्म हुआ था, जिससे परिवार में खुशियां आई थी. लेकिन डॉक्टर के द्वारा इस खतरनाक बीमारी के लक्षण बताने के बाद ही पूरा परिवार सदमे में है.'' उन्होंने कहा कि, ''उनकी रोजी के मुताबिक, इस बच्ची के इलाज के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अमेरिका से इस इंजेक्शन को आयात कर बच्ची की जान बचा सके.''

स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से पीड़ित है नवजात (ETV Bharat)

बच्ची के इलाज के लिए पीएम मोदी-मोहन यादव से गुहार

अनिल सोनी ने कहा कि, ''जयपुर के सरकारी अस्पताल में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने बच्ची को 2 साल के भीतर ही इस इंजेक्शन को लगवाने की सलाह दी है. उनके इस सजेशन के बाद परिवार खासा चिंता में पड़ गया है. लिहाजा उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.'' उन्होंने कहा कि ''शासन को मदद के लिए आगे आना चाहिए. सरकार बेटी बचाओ अभियान को चला रही है, इसी कड़ी में हमारी बेटी की जान बचाकर उसे जीवनदान देना चाहिए.''

1000 बच्चों में 1 को होती है यह बीमारी

डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने बताया कि, ''करीब 10000 बच्चों में एक बच्चे में इस तरह की गंभीर बीमारी के लक्षण मिलते हैं. जिसका समय पर उपचार करवाना जरूरी है.'' उन्होंने बताया कि, ''यह एक SMA टाइप 1 नामक वायरस हैं जिसका Zolgensma इंजेक्शन भारत में उपलब्ध नहीं है. जिसे अमेरिका से आयात करना पड़ता है. जिसकी अनुमानित कीमत 9 करोड़ 17 लाख रुपए और जीएसटी मिलाकर करीब 9 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास बैठती है.''

क्या है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी?

स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक खतरनाक अनुवांशिक बीमारी है. यह रीढ़ की हड्डी में मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है. इसके असर से चलने-फिरने और सिर उठाने में दिक्कत होती है. साथ ही शरीर में हलचल होना भी कम हो जाता है. मांसपेशियों में कमजोरी के चलते सांस लेने और खाने-पीने में दिक्कत होती है. इस बीमारी से पूरी तरह ठीक होने का दावा अभी तक सामने नहीं आया है.