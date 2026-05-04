मंदसौर में मुंडन संस्कार में मची अफरा-तफरी, 70 लोगों की एकसाथ बिगड़ी तबीयत
मंदसौर में मुंडन संस्कार में लोगों की अचानक बिगड़ी तबीयत, 70 लोगों को हुआ फूड प्वाइजनिंग, अस्पताल में इलाज जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 7:50 AM IST
मंदसौर: मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तुरकिया में रविवार दोपहर के वक्त भीषण गर्मी के बीच अचानक अफरा-तफरी मच गई. इसकी वजह है कि गांव में आयोजित एक मुंडन संस्कार कार्यक्रम में सामूहिक भोज के दौरान फूड प्वाइजनिंग की घटना सामने आई है. जैसे ही लोग बीमार हुए तुरंत एंबुलेंस को फोन लगाया गया. सभी बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
मुंड संस्कार में लोगों को हुआ फूड प्वाइजनिंग
बताया जा रहा है कि गांव के सुंदरलाल पटवा नाम के व्यक्ति के यहां छोटे बच्चे के मुंडन संस्कार का आयोजन चल रहा था. इसी दौरान सामूहिक भोज आयोजित किया गया था. जिसमें दूषित मावे से बनी मिठाई और लस्सी के सेवन के बाद करीब 70 लोगों को फूड प्वाइजनिंग हो गया. खाना खाने के बाद लोग उल्टी-दस्त के शिकार हो गए और कई लोगों को चक्कर आने के साथ बेहोशी से भी हालत बिगड़ गई.
अस्पताल में भर्ती हुए ग्रामीण
इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल मामले की सूचना जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी. मंदसौर से स्वास्थ्य विभाग की दो टीमें मौके पर पहुंची. बीमार लोगों का इलाज ग्राम पंचायत भवन में ही किया गया. देर शाम तक मरीजों के संख्या बढ़ती रही और सभी मरीजों का इलाज ग्राम पंचायत भवन में ही किया गया. हालांकि किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं बताई और सभी का इलाज भी देर रात तक जारी रहा.
मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तुरकिया में सामूहिक भोज के बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब होने की जानकारी मिली है।— Jagdish Devda (@JagdishDevdaBJP) May 3, 2026
मैंने जिला कलेक्टर सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
सीएमएचओ तुरकिया पहुंचे है। बीमार जन…
डॉक्टरों की 12 सदस्यीय टीम कर रही इलाज
सीएमएचओ डॉक्टर गोविंद सिंह चौहान भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि गांव में आयोजित सामूहिक भोज के दौरान लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली थी. इसी के चलते 12 सदस्यों की टीम मरीजों का इलाज कर रही है. उन्होंने बताया कि सभी की हालत में सुधार है.
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डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए निर्देश
इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी ट्विटर x हैंडल पर पोस्ट करते हुए कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था के निर्देश भी दिए. देर रात तक मरीज के आने का सिलसिला जारी रहा. हालांकि सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.