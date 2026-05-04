ETV Bharat / state

मंदसौर में मुंडन संस्कार में मची अफरा-तफरी, 70 लोगों की एकसाथ बिगड़ी तबीयत

मंदसौर: मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तुरकिया में रविवार दोपहर के वक्त भीषण गर्मी के बीच अचानक अफरा-तफरी मच गई. इसकी वजह है कि गांव में आयोजित एक मुंडन संस्कार कार्यक्रम में सामूहिक भोज के दौरान फूड प्वाइजनिंग की घटना सामने आई है. जैसे ही लोग बीमार हुए तुरंत एंबुलेंस को फोन लगाया गया. सभी बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मुंड संस्कार में लोगों को हुआ फूड प्वाइजनिंग

बताया जा रहा है कि गांव के सुंदरलाल पटवा नाम के व्यक्ति के यहां छोटे बच्चे के मुंडन संस्कार का आयोजन चल रहा था. इसी दौरान सामूहिक भोज आयोजित किया गया था. जिसमें दूषित मावे से बनी मिठाई और लस्सी के सेवन के बाद करीब 70 लोगों को फूड प्वाइजनिंग हो गया. खाना खाने के बाद लोग उल्टी-दस्त के शिकार हो गए और कई लोगों को चक्कर आने के साथ बेहोशी से भी हालत बिगड़ गई.

अस्पताल में भर्ती हुए ग्रामीण

इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल मामले की सूचना जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी. मंदसौर से स्वास्थ्य विभाग की दो टीमें मौके पर पहुंची. बीमार लोगों का इलाज ग्राम पंचायत भवन में ही किया गया. देर शाम तक मरीजों के संख्या बढ़ती रही और सभी मरीजों का इलाज ग्राम पंचायत भवन में ही किया गया. हालांकि किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं बताई और सभी का इलाज भी देर रात तक जारी रहा.