मंदसौर में मासूम को मगरमच्छ के जबड़े से छीन लाई मां, अपने लाल को दी दूसरी जिंदगी
मंदसौर में एक मां का साहस, मगरमच्छ के जबड़े से बचा लाई बेटे को, तालाब में नहाते वक्त किया था हमला, दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 1:30 PM IST|
Updated : May 22, 2026 at 2:20 PM IST
मंदसौर: अपने बच्चों के लिए मां हर खतरे और मुश्किल से लड़ जाती है. मंदसौर के हमीरगढ़ गांव की फोरीबाई ने भी अपने कलेजे के टुकड़े को मगरमच्छ के जबड़े से छीन कर बचाया है. घटना मंदसौर के भानपुरा तहसील क्षेत्र की है. जहां तालाब में बच्चों को नहलाने और कपड़े धोने गई महिला फोरीबाई के साहस और सूझबूझ की वजह से 5 वर्षीय बेटे की जान बच पाई है. मगरमच्छ के हमले की वजह से 5 वर्षीय बालक के पैर में गंभीर चोट आई है. जिसे भानपुरा शासकीय चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है.
मगरमच्छ के जबड़े में था बेटे का पैर, मौत से छीन लाई मां
मगरमच्छ के हमले की यह घटना गुरुवार शाम की है. जहां कंवरपुरा-सांजलपुर के बीच में स्थित बड़े तालाब में हमीरगढ़ की रहने वाली महिला फोरीबाई कपड़े धो रही थी. पास में ही उसका 5 वर्षीय बेटा दारासिंह खेल रहा था. तभी अचानक एक विशाल मगरमच्छ दोनों मां-बेटे के पास आ गया और 5 वर्षीय बालक के पैर को जबड़े में दबा लिया. इससे पहले की मगरमच्छ बच्चे को गहरे पानी में ले जाता, मां ने झटके से बेटे को अपनी तरफ खींचा और किनारे की तरफ दौड़ लगा दी.
बच्चे के पैर में आए 18 टांके, मां से ऐसे बचाया बच्चे को
मगरमच्छ के दांत लगने की वजह से बेटे के पैर में गहरा कट लग गया. जिसे इलाज के लिए उसे भानपुरा स्थित स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है. जहां बच्चे के पैर में 18 टांके आए हैं. साहस और समझदारी का परिचय देने वाली फोरीबाई ने वन अधिकारियों को बताया कि "किनारे पर बैठकर वह कपड़े धो रही थी. बच्चा उसके पास ही पानी में खेल रहा था. तभी अचानक से मगर ने आकर बेटे का पैर पकड़ लिया. बेटे को पूरी ताकत से पानी के बाहर खींचा और किनारे पर आकर दौड़ लगा दी. पीछे पलट कर देखा तो मगरमच्छ पानी में जा चुका था."
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चंबल का बैक वाटर से मगरमच्छ आने की संभावना
वन विभाग के रेंजर अंकित भदोरिया ने बताया कि "इस क्षेत्र में चंबल का बैक वाटर आता है, जहां मगरमच्छ के होने की संभावना बनी रहती है. घायल हुए बालक का उपचार वन विभाग द्वारा करवाया जा रहा है. वहीं, यदि हमला करने वाला मगरमच्छ ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी." बहरहाल मगरमच्छ के हमले से घायल हुए 5 वर्षीय दारा सिंह को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. बच्चा अब भी मगरमच्छ के हमले से घबराया हुआ है. वहीं, मां उसे अपनी नजर से दूर जाने नहीं दे रही है.