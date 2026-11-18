मोहन कैबिनेट का फैसला, उज्जैन के नौलखी बीड में बनेगा वनतारा की तरह वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर और जू
मध्य प्रदेश में अब वन्यजीवों के दो रेस्क्यू सेंटर होंगे. उज्जैन में होगा वन्यजीवों का ट्रीटमेंट. मोहन कैबिनेट ने लगाई मुहर. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:37 PM IST
मंदसौर/भोपाल : गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा की तर्ज पर उज्जैन में भी बूढे और घायल वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए रेस्क्यू सेंटर और जू बनाया जाएगा. इसे उज्जैन के नौलखी बीड में 210 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा. इस पर राज्य सरकार 855 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करेगी. रेस्क्यू सेंटर को इस तरह से विकसित किया जाएगा, ताकि ये पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केन्द्र बन सके. इसमें पर्यटकों के लिए कई तरह की सुविधाएं जुटाई जाएंगी. मंदसौर के गांधी सागर डैम में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर सरकार ने मुहर लगा दी है.
वनतारा का भ्रमण के बाद प्रभावित हुए थे मोहन यादव
देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र और वन्यजीवों वाले मध्य प्रदेश में अभी सिर्फ एक ही वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर भोपाल में है. ऐसी स्थिति में घायल और रेस्क्यू होने वाले वन्यजीवों को इलाज के लिए भोपाल के वन विहार में ही लेकर जाना होता है. उज्जैन में बनने वाले रेस्क्यू सेंटर में वन्यजीवों के इलाज की तमाम आधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी. इसे गुजरात के जामनगर के वनतारा की तर्ज पर तैयार किया जाएगा.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जनवरी 2025 में वनतारा जाकर वहां की व्यवस्थाएं देख चुके हैं. इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन विभाग के अधिकारियों ने भी वनतारा का भ्रमण किया था. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वनतारा से प्रेरणा लेकर रेस्क्यू सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे.
पर्यटन का नया केन्द्र बनेगा उज्जैन
कैबिनेट में हुए निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "वन्य जीव संरक्षण की दिशा में बूढे और घायल वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए रेस्क्यू सेंटर और जू की स्थापना की जाएगी. जंगल सफारी, टाइगर रिजर्व और चीता प्रोजेक्ट के जरिए हम परियोजना पर काम कर रहे हैं. उज्जैन के नौलखी बीड़ में बनने वाले रेस्क्यू सेंटर और जू में वन्यजीवों के इलाज और संरक्षण के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी."
छोटे-बड़े सभी वन्यजीवों का उपचार होगा
वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस रेस्क्यू सेंटर को इस तरह से विकसित किया जाएगा ताकि यहां छोटे से छोटे वन्य जीवों से लेकर हाथी तक का इलाज और जांच की जा सके. इसके लिए तमाम आधुनिक जांच के उपकरण स्थापित किए जाएंगे. रेस्क्यू सेंटर के अलावा इसको पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र भी बनाया जाएगा. जू सेंटर में इंदौर की तरह कई तरह के वन्यजीवों को डिस्प्ले किए जाने की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही यहां पर्यटकों के लिए कई तरह की सुख सुविधाओं को विकसित किया जाएगा. इससे उज्जैन आने वाले पर्यटकों के लिए यहां घूमने के लिए एक और स्थान तैयार होगा.
- बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल के जासूसों की ट्रेनिंग, वन्यजीव अपराध सुलझाने में आएगी तेजी
- बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रिफ्रेशर कोर्स, अधिकारियों ने सीखे वन्यजीव संरक्षण के नियम
भोपाल के वन विहार में वन्य प्राणियों का इलाज
प्रदेश में अभी सिर्फ भोपाल में रेस्क्यु सेंटर प्रदेश में अभी सिर्फ भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क है. इस रेस्क्यु सेंटर और ब्रीडिंग सेंटर का उपयोग सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियमों के अनुसार आधुनिक प्राणी उद्यान के रूप में भी उपयोग किया जाता है. 445 हेक्टेयर में फैले इस रेस्क्यू सेंटर में प्रदेश भर से घायल और रेस्क्यू कर लाए गए वन्य प्राणियों को रखा जाता है और इलाज किया जाता है.
हाल ही में भोपाल में 30 फीट गहरे कुंए में गिरे तेंदुए को भी रेस्क्यू कर वन विहार लाया गया है. इससे पहले बालाघाट में घर में घुसकर महिला का शिकार करने वाली बाघिन टी 27 को भी रेस्क्यू कर भोपाल के वन विहार भेजा गया था. वन विहार को ब्रीडिंग सेंटर के रूप में भी विकसित किया गया है.