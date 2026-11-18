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मोहन कैबिनेट का फैसला, उज्जैन के नौलखी बीड में बनेगा वनतारा की तरह वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर और जू

उज्जैन के नौलखी बीड में बनेगा वनतारा की तरह वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर ( ETV BHARAT )

मंदसौर/भोपाल : गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा की तर्ज पर उज्जैन में भी बूढे और घायल वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए रेस्क्यू सेंटर और जू बनाया जाएगा. इसे उज्जैन के नौलखी बीड में 210 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा. इस पर राज्य सरकार 855 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करेगी. रेस्क्यू सेंटर को इस तरह से विकसित किया जाएगा, ताकि ये पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केन्द्र बन सके. इसमें पर्यटकों के लिए कई तरह की सुविधाएं जुटाई जाएंगी. मंदसौर के गांधी सागर डैम में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर सरकार ने मुहर लगा दी है.

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