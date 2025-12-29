ETV Bharat / state

गोवा छोड़िए, नए साल पर मध्य प्रदेश के मिनी गोवा का लीजिए मजा, अभी करें बुकिंग

मंदसौर का कंवला गांव मिनी गोवा के नाम से हुआ फेमस, खूबसूरती देखते ही हो जाएंगे दीवाने, जंगल सफारी और वाटर स्पोर्ट्स मजा करेगा चौगुना.

MANDSAUR MINI GOA
मंदसौर का कंवला गांव मिनी गोवा के नाम से हुआ फेमस (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 7:18 PM IST

रिपोर्ट: दिव्यराज सिंह राठौर

मंदसौर: नया साल आने में 2 ही दिन बाकी है और अब तक आपका हॉलीडे डेस्टिनेशन तय नहीं हो सका है या सभी टूरिस्ट स्पॉट में बुकिंग फुल है, तो हमारे आसपास ही कई ऐसे पर्यटन केंद्र मौजूद हैं, जहां जाकर नए साल का जश्न मनाया जा सकता है. पश्चिम मध्य प्रदेश के मंदसौर में मौजूद पर्यटन केंद्रों का चयन टूरिस्ट कर सकते हैं. जहां महंगे हो चुके टूरिस्ट स्पॉट के मुकाबले कम बजट में ही टूरिस्ट नए साल का आनंद ले सकते हैं. मंदसौर में मौजूद गांधी सागर डैम, गांधी सागर अभयारण्य और मिनी गोवा जैसे स्पॉट पर्यटकों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं.

गांधी सागर डैम पर लीजिए वॉटर स्पोर्ट्स का आनंद

यदि आप नए साल पर वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो गांधी सागर डैम पर्यटन के लिए एक शानदार जगह है. यह मंदसौर में चंबल नदी पर बना डैम है. यहां प्राकृतिक सौंदर्य, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाटर स्पोर्ट्स बोटिंग, जेट स्कीइंग, हॉट-एयर बैलून और ट्रैकिंग कैंपिंग का भी आनंद ले सकते हैं. नए साल पर पर्यटकों के लिए यह सबसे किफायती डेस्टिनेशन साबित होगा. वैसे यहां घूमने के लिए सबसे अनुकूल समय नवंबर से मार्च तक होता है.

जंगल सफारी और वाटर स्पोर्ट्स पर्यटन का मजा करेगा चौगुना (ETV Bharat)

गांधी सागर अभ्यारण में वाइल्ड लाइफ का मजा

गांधी सागर स्थित वन्य जीव अभ्यारण यहां के गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है. वहीं, चंबल नदी के किनारे पर मगरमच्छ भी यहां बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. इसके बाद अब भारत में चीतों का नया घर भी यहां बसाया जा रहा है. हाल ही में 2 चीतों को यहां लाया गया है. वाइल्डलाइफ के साथ ट्रैकिंग कैंपिंग और फोटोग्राफी का लुत्फ भी पर्यटक यहां पहुंच कर उठा सकते हैं.

new year celebration 2026
पर्यटकों में लोकप्रिय हो रहा नजारा (Photojournalist Devendra Maurya)

धर्मराजेश्वर और प्राचीन गुफाओं

मंदसौर में स्थित धर्मराजेश्वर मंदिर और प्राचीन गुफाएं भी पर्यटकों के घूमने के लिए अच्छा विकल्प है. चंदन गिरी की एक चट्टान से निर्मित प्राचीन धर्मराजेश्वर मंदिर आकर्षण का मुख्य केंद्र है. यह मंदिर जमीन के अंदर एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है. भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण लगभग सातवीं शताब्दी में हुआ था. इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर बना हुआ है. इस विशालकाय धर्मराजेश्वर मंदिर परिसर में सात छोटे मंदिर के साथ ही 200 छोटी बड़ी गुफाओं का निर्माण भी इसी काल में हुआ था. यहां प्राचीन शैल चित्र भी स्थित हैं.

Dharmrajeshwar ancient temple
प्राचीन धर्मराजेश्वर मंदिर (Photojournalist Devendra Maurya)
gandhi sagar dam mandsaur
गांधी सागर डैम का शानदार नजारा (Photojournalist Devendra Maurya)

मिनी गोवा ट्रिप का मजा करेगा दोगुना

मिनी गोवा के नाम से मशहूर मंदसौर के भानपुरा जनपद का कंवला गांव पर्यटकों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. यह एक प्राकृतिक बीच है, जहां गोवा की तरह लोकल पर्यटकों की भीड़ लगती है. यह कोई समुद्र का किनारा नहीं बल्कि गांधी सागर डैम की वजह से बनी झील का एक किनारा है. इस झील में लगातार उठती लहरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि समुद्र तट का किनारा है. 10-15 सालों से यह स्पॉट आसपास के लोगों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन गया है. खासकर नवंबर से मार्च तक यहां स्थानीय ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ जुटती है. यहां आने वालों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है.

new year celebration 2026
खूबसूरत नजारा देखने उड़ती है भीड़ (Photojournalist Devendra Maurya)

पर्यटक ऐसे पहुंच सकते हैं मिनी गोवा

gandhi sagar dam mandsaur
गांधी सागर डैम (Photojournalist Devendra Maurya)

मिनी गोवा पहुंचने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भानपुरा पहुंचा जा सकता है. इसके बाद करीब 8 किलोमीटर की यात्रा कर कंवला गांव पहुंचकर इस पर्यटन केंद्र का आनंद लिया जा सकता है. पर्यटन विभाग एमपी फॉरेस्ट और मंदसौर जिला प्रशासन गांधी सागर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार पर्यटन इवेंट आयोजित करते रहते हैं. मंदसौर जिला पंचायत सीईओ अनुकूल जैन ने बताया, "मंदसौर में वॉटर एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ और ऐतिहासिक महत्व के कई पर्यटन केंद्र मौजूद हैं. इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़े इसके लिए मंदसौर जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है."

gandhi sagar dam mandsaur
खूबसूरती देखते ही हो जाएंगे दीवाने (Photojournalist Devendra Maurya)

NEW YEAR CELEBRATION 2026
GANDHI SAGAR DAM MANDSAUR
DHARMRAJESHWAR ANCIENT TEMPLE
MANDSAU SMALL PLACES NEW YEAR
MANDSAUR MINI GOA

